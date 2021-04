Bayern-PSG: Danilo de retour à l’entraînement, Icardi toujours absent

A deux jours de leur déplacement à Munich, pour y défier le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), les joueurs du PSG ont eu droit à une séance légère ce lundi au Camp des Loges. Danilo Pereira en a profité pour faire son retour, au contraire de Mauro Icardi et Layvin Kurzawza.

L’heure de la remobilisation. Après avoir entamé son sprint final de la pire des manières, le PSG doit retrouver de l’envie et de l’inspiration. Au plus vite. Battus par Lille, samedi au Parc des Princes (0-1), les champions de France se sont mis en grande difficulté dans la course au titre. Leur place sur le podium est d’ailleurs loin d’être garantie, alors que l’OL et Monaco sont tout près dans le rétro. C’est dans ce contexte chaotique que les joueurs de Mauricio Pochettino préparent actuellement leur déplacement dans l’antre du Bayern Munich, mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avec un effectif amoindri.

Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont à l’isolement après leur test positif au Covid-19. Leandro Paredes sera lui suspendu à l’Allianz Arena. Sans parler du gros doute qui plane sur la présence de Mauro Icardi et Layvin Kurzawa. Les deux joueurs n’ont pas participé à l’entraînement collectif, ce lundi au Camp des Loges. A deux jours du choc en Bavière, remake de la dernière finale de C1.

Un entrejeu remanié à Munich

En revanche, Danilo Pereira a fait son retour au milieu de ses partenaires. Le milieu défensif était revenu avec des douleurs au mollet de sa convocation avec le Portugal. Il semble aller mieux. Une bonne nouvelle pour Paris, qui devra composer avec un entrejeu remanié face à la meilleure équipe d’Europe. En attendant le grand frisson, les coéquipiers de Marquinhos ont eu droit à une séance légère en ce début de semaine.

Les titulaires du match raté contre le Losc sont venus quelques minutes sur le terrain, avant de rentrer en salle. Kylian Mbappé, lui, n’a même pas foulé la pelouse. Plus que du travail tactique, le PSG doit aujourd’hui trouver les ressources mentales pour élever son niveau de manière spectaculaire. Comme il avait su le faire au Camp Nou mi-février (1-4). L’exploit face au Bayern passera forcément par là.