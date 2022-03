PSG: Neymar de retour à Paris dès ce lundi

Neymar (30 ans) va arriver à Paris dès ce lundi, avec quelques jours d’avance sur le programme initial puisque l’attaquant brésilien est suspendu pour le match de sa sélection en Bolivie, mercredi lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Neymar (30 ans) est déjà de retour à Paris. L’attaquant brésilien est attendu dans la capitale française, ce lundi avec quelques jours d’avance sur le programme initial. L’ancien joueur du FC Barcelone a été libéré par la sélection brésilienne puisqu'il est suspendu pour le match de la Seleçao en Bolivie dans la nuit de mardi à mercredi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 après avoir reçu un carton jaune jeudi lors de la victoire contre le Chili (4-0). Après avoir une intervention musclée de Paulo Diaz, Neymar s’en était pris à ce dernier et avait reçu un carton jaune.

>> Ligue 1: les infos en direct

Gros soutien populaire au Brésil

Avant cela, il s’était d’ailleurs montré à son avantage lors de cette rencontre avec un but qui le rapproche à six unités du record de Pelé (77), avant de confier sa joie de jouer dans un stade en feu. "Le Maracana bondé m'inspire, ça me donne envie de tout faire, ça me donne du plaisir, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. L'ambiance que les fans ont mise ici aujourd'hui était fondamentale pour nous encourager encore plus."

Le climat devrait être différent à Paris où la colère gronde dans le public depuis l’élimination du PSG par le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions. Initialement attendu plus tard dans la semaine, Neymar va avoir le temps de se remettre de ce long voyage et de préparer plus sereinement le prochain rendez-vous du PSG: la réception de Lorient, dimanche (20h45, 30 journée de Ligue 1) dans un Parc des Princes qui pourrait de nouveau manifester sa colère, comme lors de la réception de Bordeaux (3-0), le 13 mars dernier.

La date des retrouvailles de Neymar avec la sélection est encore incertaine puisque la Fifa a ordonné de rejouer le dernier match de qualifications à la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine, sans en préciser la date, ni le lieu. La rencontre entre les deux rivaux d’Amérique du Sud avait été interrompue après cinq minutes de jeu le 6 septembre. Les autorités brésiliennes étaient entrées sur le terrain pour empêcher le match de se tenir en accusant plusieurs joueurs argentins de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire.