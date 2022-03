Brésil: Neymar savoure le soutien des supporters qui l'ont ovationné

Buteur contre le Chili en qualification pour la Coupe du monde 2022 jeudi soir (4-0), Neymar a grandement apprécié l’ambiance du Maracana. L’attaquant du PSG, hué par le Parc des Princes contre Bordeaux le 13 mars dernier, savoure le soutien du public brésilien.

La fenêtre internationale va visiblement faire le plus grand bien à Neymar. Visé par de très nombreuses critiques en France avec le PSG, l’attaquant de 30 ans a rejoint la sélection brésilienne pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. Buteur face au Chili jeudi soir, dans la victoire 4-0 de la Seleçao, il a grandement apprécié le soutien du public du Maracanã.

"Le Maracanã bondé m'inspire, le Maracanã bondé me donne envie de tout faire, il me donne du plaisir", a confié Neymar à la chaîne de la Fédération brésilienne. "Ce n’est que de la joie. L'atmosphère que les fans ont mis ici aujourd'hui a été fondamentale pour nous encourager encore plus", a ajouté le Ney, vainqueur de la Coupe des Confédérations 2013 et des Jeux olympiques 2016 dans ce stade mythique.

Hué au Parc des Princes contre Bordeaux

Pour le Brésilien, hué - comme Lionel Messi - au Parc des Princes lors de la 28e journée de Ligue contre Bordeaux, quatre jours après l’élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, le contraste doit être saisissant. Comme le révélait RMC Sport, il a d’ailleurs été touché par les sifflets du public parisien et ne comprend pas ces critiques. Pourtant, le Brésilien, qui se pose des questions, n'a pas demandé à quitter le club francilien lors du prochain mercato.

En tête des qualifications de la zone Amérique du Sud et d’ores et déjà assuré d’être au Qatar avant cette fenêtre internationale, le Brésil affronte la Bolivie dans la nuit de mardi à mercredi (1h30 heure française), à la Paz. Mais ce sera sans Neymar, suspendu pour un trop grand nombre de cartons jaunes.