PSG: Neymar encore forfait contre Nantes

Insuffisament rétabli de sa blessure aux adducteurs, l’attaquant du PSG Neymar n’effectuera pas son retour à la compétition face au FC Nantes dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

Les fans de Neymar devront patienter encore un peu avant de revoir l’artiste dans ses œuvres. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut pas prendre le moindre risque avec la star brésilienne. L’attaquant du PSG n’est pas suffisamment remis de sa blessure aux adducteurs pour reprendre la compétition dimanche soir, comme indiqué par Téléfoot. Il s'est encore entraîné à part ce vendredi matin. En conséquence, le numéro 10 parisien sera à nouveau forfait pour la rencontre de la 29e journée de Ligue 1 contre Nantes, dimanche soir au Parc des Princes (21h).

De retour contre l'OL ?

Neymar s’est blessé il y a un mois, lors du 32e de finale de Coupe de France face à Caen (0-1). Depuis, il a manqué sept matchs dont les deux huitièmes de finale de Ligue des champions face au Barça, son ancien club. S'il sera absent face FCN, le doute demeure pour les matchs de la semaine prochaine. Le PSG disputera un 8e de finale de Coupe de France mercredi contre Lille, avant de se rendre à Lyon dimanche prochain pour le choc de la 30e de championnat.

Souvent critiqué pour son hygiène de vie, qui pourrait expliquer ses blessures à répétition, "Ney" a été défendu avec vigueur et fermeté par son directeur sportif Leonardo, jeudi dans l’émission "Top of the foot", sur RMC: "Honnêtement, ces derniers temps, on n'a rien à dire de Neymar par rapport à son engagement et son comportement. Ce n'est pas juste aujourd'hui de parler de Neymar de cette manière. Il est irréprochable. Il est là, il s'engage, il fait le leader. C'est un grand joueur, c'est indiscutable. Si quelqu'un parle de Neymar, je vais le défendre. C'est la vérité. On n'a rien à dire de Neymar. Je demande même du respect avant de parler de Neymar."