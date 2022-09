PSG: "Ni l’endroit ni le moment", Mbappé élude une question sur le projet "qui lui a été vendu"

A la veille de recevoir la Juventus, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Kylian Mbappé a répondu à une question sur le projet qu’il lui avait été présenté fin mai pour le convaincre de prolonger. En refusant de dire s'il en était satisfait.

Kylian Mbappé avait préféré prendre le temps de mettre les choses au clair sur le sujet terriblement épineux de "l’affaire Pogba". Une poignée de minutes plus tard, il a plutôt semblé vouloir éluder la question du projet "qui lui avait été vendu" par le Paris Saint-Germain pour le convaincre de prolonger jusqu’en 2025, fin mai.

"Ce n’est ni l’endroit ni le moment", a-t-il lâché dans l’auditorium du Parc des Princes devant les médias, assis juste à côté de son coach Christophe Galtier. Sa petite moue, tenue plusieurs secondes alors que la question lui était posée, a tout de même donné un indice sur le fond de sa pensée. D'autant qu'il s'est bien gardé de dire qu'il était satisfait, ce qui aurait été le plus simple.

"En quoi mon rôle a changé? En rien"

"Je ne suis pas la personne qui peut répondre au mieux à cette question, il faut la poser aux personnes concernées. On est là pour un match de Ligue des champions, et je pense que le mieux c’est de parler de ce match de Ligue des champions", a-t-il esquivé, à la veille d'affronter la Juventus Turin en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

L’attaquant des Bleus a également assuré que son rôle au sein de l’équipe parisienne n’avait pas changé depuis la signature de son nouveau contrat. Balayant les rumeurs lui prêtant, après sa prolongation, des prérogatives étendues au sein du club… et dépassant même le rectangle vert. "En quoi mon rôle a changé? En rien. Je pense que je suis toujours dans le même rôle que la saison dernière. J’essaie de faire le même métier, c’est-à-dire d’être performant sur le terrain, d’être le plus décisif possible et bien évidemment de gagner le plus de titres possibles".