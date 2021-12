PSG-Nice: fier de la prestation de ses joueurs, Galtier a vu "un très bon Paris"

L’OGC Nice s’est rassuré mercredi, après sa défaite face à Metz le week-end dernier, en arrachant face au PSG au Parc des Princes un match nul et un clean-sheet (0-0). Après le match, Christophe Galtier a félicité ses joueurs qui, selon lui, ont "joué un très bon Paris".

Dans une phase un peu plus compliquée ces dernières semaines avec deux défaites en trois matchs, l’OGC Nice a arraché le point du match nul face au PSG (0-0) de Lionel Messi et Kylian Mbappé mercredi, lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Niçois auraient même pu ouvrir le score sans un gros raté de Kasper Dolberg en deuxième période.

En zone mixte, l’entraîneur Christophe Galtier s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, qui n’ont pas eu la tâche facile: "On a fait un bon match et je ne veux pas que l’on dise qu’on a joué un petit Paris. On a joué un très bon Paris", assure l'ancien coach de Lille.

Même si le technicien reconnaît que les absences de prestige de certaines stars parisiennes au coup d’envoi ont pu avoir un rôle dans le déroulement de la rencontre: "Evidemment, il vaut mieux jouer le PSG sans Neymar, ça c’est sûr, et sans Marco Verratti, on a vu ce qu’il peut apporter quand il est rentré."

"C’est une performance qu’il faut apprécier à sa juste valeur"

Les Parisiens s'attendaient peut-être à poursuivre une une belle soirée débutées par les présentations du Ballon d’or de Messi et du trophée Yachine de Gianluigi Donnarumma. Mais ces derniers sont tombés sur des Niçois solides défensivement.

Sans des arrêts décisifs du portier italien, les coéquipiers de Dante auraient même pu punir les Parisiens pour leur manque de tranchant. Malgré ces quelques occasions manquées, l’heure est aux félicitations pour l’ancien coach de Lille: "Pour nous c’est une réelle performance. On est la première équipe à faire un match nul et à ne pas encaisser de but ici. C’est une performance qu’il faut apprécier à sa juste valeur". Le prochain rendez-vous des Sudistes sera face à Strasbourg ce dimanche à 17h.