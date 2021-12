PSG-Nice: Schneiderlin demande du respect pour Pochettino, son ancien entraîneur à Southampton

Morgan Schneiderlin (32 ans), milieu de terrain de Nice, a pris la défense de Mauricio Pochettino contre les critiques dont fait face l’entraîneur du PSG qu’il a connu à Southampton pendant une saison et demie.

Loyal Schneiderlin. Le milieu de terrain de Nice a défendu Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, face aux critiques subies par dernier pour son style de jeu, mercredi après le match nul (0-0) entre les deux équipes. L’Alsacien a évolué sous les ordres du technicien argentin pendant une saison et demie à Southampton. Pochettino avait été nommé dans le sud de l'Angleterre en janvier 2013 avant de partir à l’été 2014 pour Tottenham (jusqu’à son licenciement en novembre 2019). Schneiderlin y a, lui, passé sept ans (2008-2015).

"C’est peut-être plus dur pour lui de l’appliquer ici à Paris"

"Je suis un joueur de foot, je ne suis pas là pour commenter le style de jeu du PSG, a réagi l’international français (15 sélections, la dernière en 2015). Ce que je peux vous dire, c’est comment moi, j’ai perçu mes années avec Mauricio Pochettino. Comme on a pu le voir avec Southampton ou Tottenham, c’était quelqu’un très apprécié pour son style de jeu, son pressing et ces choses-là. Peut-être qu’aujourd’hui, c’est plus dur pour lui de l’appliquer ici à Paris. C’est un grand entraîneur, j’ai beaucoup de respect pour lui. En Angleterre, les gens ont aussi beaucoup de respect pour lui et on doit en avoir aussi."

Malgré le résultat mitigé face à Nice, Mauricio Pochettino a trouvé du positif dans la performance de son équipe. "D'une manière générale je pense que notre équipe a été meilleure que l'adversaire, nous nous sommes créés des occasions, je pense que nous méritions les trois points, a expliqué l’entraîneur du PSG. Nous jouons comme nous le devons, avec les outils que nous avons en ce moment. Je suis satisfait de l'évolution. On s'améliore petit à petit, nous sommes premiers en Ligue 1 et qualifiés en Ligue des champions, nous continuons à travailler pour être prêts. Il nous a manqué la précision, des fois le ballon entre et d'autres non."

Après 16 journées, Paris est largement leader de Ligue 1 avec 12 points d’avance sur Marseille, son dauphin. Nice est quatrième à 14 longueurs. Mercredi soir, Morgan Schneiderlin, recruté en 2020 en provenance d’Everton, a fêté sa première titularisation de la saison avec le Gym (il a disputé cinq matchs au total).