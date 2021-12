PSG-Nice: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder l’affiche de la 16e journée

Le PSG reçoit Nice, ce mercredi (21h) dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1 lors d’une soirée où Lionel Messi devrait présenter son Ballon d’or au public du Parc des Princes.

Après les flashs et les paillettes du théâtre du Châtelet, Kylian Mbappé, Lionel Messi et leurs coéquipiers retrouvent les terrains ce mercredi à l’occasion du match entre le PSG et Nice, ce mercredi (21h, 16e journée de Ligue 1). Une compétition que dominent largement les Parisiens, leaders avec 12 points d’avance sur leur premier poursuivant, Rennes, après leur succès à Saint-Etienne (1-3) samedi dernier. Nice est troisième à 14 points.

Le match sera diffusé sur Canal+ décalé. Il sera aussi à suivre en direct sur RMC et sur notre site.

Avant la rencontre, le club parisien prévoit d’organiser une cérémonie pour présenter le septième Ballon d’or décroché par Lionel Messi, lundi. L’attaquant argentin figure dans le groupe malgré des symptômes de gastro-entérite. Gianluigi Donnarumma, qui a décroché le trophée Yachine du meilleur gardien, sera aussi mis à l’honneur devant le public du Parc des Princes. Neymar, victime d’une entorse à la cheville gauche et éloigné des terrains entre six et huit semaines, sera absent. Idem pour Sergio Ramos, préservé quelques jours après ses grands débuts avec le maillot parisien.

Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Julian Draxler sont aussi forfait, alors que Leandro Paredes est malade mais bien dans le groupe. Mauricio Pochettino fevra donc jongler avec ces absences pour composer son onze.

"C’est un défi énorme pour nous avec des problématiques qui se présentent et auxquelles on doit trouver des solutions, a reconnu le manager parisien. C’est un défi qui nous fait grandir comme équipe, comme staff. Ça montre l’importance de notre effectif. Tous les joueurs peuvent se sentir concernés et importants à chaque moment de l’année. Evidemment c’est un problème de ne pas avoir un effectif plus stable match après match mais nous essayons de voir le positif et de voir ça comme un défi."