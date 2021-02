PSG-Nice, les compos: pas de repos pour Mbappé, Kehrer et Draxler titulaires

Le PSG accueille Nice ce samedi après-midi (17h) lors de la 25e journée de Ligue 1. A trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça, Mauricio Pochettino doit se passer de plusieurs cadres mais enregistre le retour de Keylor Navas dans les buts de l’équipe parisienne.

Neymar et Angel Di Maria blessés, Mauricio Pochettino a innové pour constituer son onze de départ ce samedi contre Nice. Face aux Aiglons, le technicien du PSG a décidé de s’appuyer sur quatre joueurs offensifs mais pas forcément ceux que l'on attendait. Si Mauro Icardi est bien titualire en pointe, il ne sera pas tout seul. Plutôt qu'un 4-2-3-1 ou 4-3-3, son coach a choisi de lui associer Moise Kean dans l'axe.

Kylian Mbappé prend place dans le couloir gauche. En revanche, pas de Pablo Sarabia à droite, Julian Draxler étant préféré à l'Espagnol. Le contrôle de l'entrejeu est confié au duo Paredes-Gueye.

Toujours du côté des bonnes nouvelles, Keylor Navas figure bien sur la feuille de match et retrouvera du temps de jeu avant les échéances européennes.

Trois jours avant le huitième de finale aller de Ligue des champions à Barcelone, mardi 16 février (dès 21h en direct sur RMC Sport 1), le duel entre Paris et l'OGC Nice s'apprente à une ultime répétition pour le club francilien. Le dernier moment pour peaufiner la tactique ou tout simplement trouver des solutions pour compenser les forfaits annoncés de plusieurs cadres. Pas de suprise côté niçois où Adrian Ursea comptera à nouveau sur la charnière Saliba-Todibo pour contenir les assauts du PSG.

Verrati et Rafinha laissés au repos

Absents du groupe parisien, Marco Verrati et Rafinha manqueront donc cette dernière sortie de l'équipe francilienne avant les retrouvailles avec Lionel Messi, Jordi Alba et consorts. Toujours incertains pour le rendez-vous continental, l'Italien et le Brésilien ne profiteront pas de la Ligue 1 pour monter en régime avant de défier Sergio Busquets et Frenkie De Jong.

Troisième provisoire du championnat, le PSG peut s'emparer de la tête du championnat en cas de victoire contre Nice. Un moyen de mettre la pression sur Lyon, qui défiera Montpellier dans la soirée, et sur Lille qui accueillera Brest ce dimanche. Surtout, une contre-performance des Franciliens contre Nice ferait tache avant la Ligue des champions.

La compo du PSG :

Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Draxler, Paredes, Gueye, Mbappé – Icardi, Kean.

Remplaçants :

Rico, Diallo, Florenzi, Bakker, Danilo, Herrera, Simons, Michut, Sarabia

La compo de Nice:

Benitez - Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara - Boudaoui, Claude-Maurice, Lees Melou - Rony Lopes, Maolida, Gouiri.

Remplaçants :

Cardinale, Daniliuc, Nsoki, Bambu, K.Thuram, Schneiderlin, Trouillet, Ndoye, Sellouki

