Séville-Barça: ce que Papu Gomez et Messi se sont dit

Papu Gomez a révélé ce jeudi le contenu de son échange avec Lionel Messi lors de la victoire du FC Séville contre Barcelone (2-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi.

Si on attend toujours de connaître le contenu exact de l’échange entre Cristiano Ronaldo et Laurent Blanc après le PSG-Real de novembre 2015, Alejandro Gomez a mis fin au suspense concernant les mots partagés avec Lionel Messi après la victoire du FC Séville contre le Barça (2-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi.

"Nous avons parlé de la vie, Léo m’a demandé ce qui m’était arrivé à l’Atalanta et il m’a dit qu’il avait été surpris de me rencontrer en Espagne, a expliqué l’Argentin de 32 ans auprès de la radio Cope. Nous n’avons pas parlé de choses bizarres mais de mon intégration au club, de mon arrivée et un peu plus. Quand Ocampos et Acuña se sont approchés, nous avons parlé à Lucas de sa blessure."

"Rien" sur l’avenir de Messi

Victorieux de ce premier duel face à son compatriote grâce à des buts du Français Jules Koundé et de l’ancien Catalan Ivan Rakitic, Alejandro Gomez a rappelé sa sympathie pour le capitaine de l’Albiceleste, avec lequel il a évolué lors de ses cinq sélections.

"Nous aimons beaucoup Léo, c’est le capitaine de la sélection argentine, a encore estimé le milieu offensif sévillan. Nous voulons le meilleur pour lui."

Relancé sur d’éventuelles questions sur l’avenir de Lionel Messi et notamment le nom de son futur club, "Papu" Gomez a reconnu n’en avoir aucune idée. "Non, non. Rien", a conclu l’ancien capitaine de la Dea concernant l’avenir du sextuple Ballon d’or.

Le match retour entre Andalous et Catalans, le 3 mars au Camp Nou, pourrait bien donner lieu à une nouvelle discussion entre les deux joueurs sud-américains. Cette fois, Alejandro Gomez obtiendra peut-être la réponse à la question qui agite la planète foot. Pas sûr qu’il la communique aussi facilement.

