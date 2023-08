PSG: Nicollin comprend le "signal fort" envoyé par Al-Khelaïfi dans le dossier Mbappé

Depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi a débuté un bras de fer avec Kylian Mbappé, mis à l’écart du groupe du PSG à cause de son refus de prolonger dans la capitale. Sans prendre position dans ce dossier, Laurent Nicollin, président de Montpellier, a confié à RMC Sport comprendre l’attitude du dirigeant qatari.

C’est un feuilleton qui tient en haleine les supporters du PSG. Et dont l’issue aura forcément des répercussions sur l’ensemble du football français. Mis à l’écart du groupe parisien à cause de son refus de prolonger avec le club de la capitale, Kylian Mbappé est engagé dans un bras de fer avec sa direction.

D’un côté, l’attaquant français souhaite honorer sa dernière année de contrat et être libre à l’issue de la saison 2023-2024. De l’autre, sa direction met la pression pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a saisi ce dossier à bras le corps et a même posé un ultimatum à Mbappé. Soit le champion du monde 2018 prolonge, soit il sera vendu. Une position que comprend son homologue montpelliérain, Laurent Nicollin.

"S’il envoie ce signal fort, c’est qu’il doit se sentir trahi et floué"

"C’est bien pour le football français si Kylian Mbappé reste en France, a estimé le président du MHSC au cours d’un entretien accordé à RMC Sport. Après, si le PSG estime qu'il est floué et qu’il doit vendre son joueur… Je n’ai pas de jugement sur les attitudes des uns ou des autres. On verra fin août ou début septembre quand ça sera fini. Je pense qu’il réintégrera l’effectif professionnel fin août. Après, est-ce qu’il jouera ou ne jouera pas ? Je n’en sais rien."

"Il y a eu un signal fort envoyé par Nasser. S’il envoie ce signal fort, c’est qu’il doit se sentir trahi et floué quelque part, a poursuivi Laurent Nicollin. On ne peut pas le critiquer à longueur de saison en disant que ce n’est pas un président qui impose et là… S’il impose quelque chose, c’est qu’il estime qu’il doit le faire pour l’intérêt de son club."

Comme depuis plusieurs jours et le départ des hommes de Luis Enrique en Asie pour disputer une série de matchs de préparation, Mbappé était présent au centre d'entraînement du PSG à Poissy (Yvelines) jeudi avec les autres "indésirables" du club parisien. Il a participé à une séance plus légère que celle de la veille, alors que son avenir est toujours aussi incertain.