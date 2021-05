PSG: "Nous ferons de grandes choses dans l'avenir", se projette Pochettino

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Mauricio Pochettino n'a pas hésité à se projeter vers l'avenir avec optimisme, après six premiers mois passés au club, où la formation parisienne a cédé son titre en Ligue 1. L'entraîneur argentin confie avoir manqué de temps, en cette saison particulière, pour travailler comme il le souhaitait avec ses joueurs.

A l'heure où le mercato s'anime, d'autant plus pour le marché des entraîneurs, Mauricio Pochettino a profité d'un entretien avec le site officiel du PSG pour dresser le bilan de son début de mandat et de la saison écoulée. Le timing n'est peut-être pas anodin non plus de la part du club parisien, alors que la presse anglaise spécule ce jeudi sur des contatcs entre le technicien argentin et Tottenham, pour un retour potentiel.

Vainqueur du Trophée des Champions et de la Coupe de France, Mauricio Pochettino n'a pas réussi néanmoins à conquérir la Ligue 1, deuxième avec son équipe derrière le LOSC. "Je pense que dans le football, on n'est jamais satisfait. Car la perfection n'existe pas. Mais nous sommes toujours à la recherche de cette satisfaction qu’on ne trouve pas, parce que je crois toujours que le football vous met au défi chaque jour et que de saison en saison, il faut être toujours meilleurs. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain, vous êtes obligés de penser que la perfection est accessible et que gagner est la seule option, a confié Mauricio Pochettino, pas forcément pleinement satisfait du bilan donc. Et pour un club comme le nôtre, il s'agit de gagner, gagner et gagner. Et revenir gagner."

"Beaucoup de choses pas pu être développées par manque de temps"

Arrivé début janvier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourra garder les éliminations de Barcelone et du Bayern Munich en Ligue des champions comme un bon point de départ de son mandat, même si le PSG a échoué ensuite face à Manchester City. "Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps, a indiqué l'entraîneur argentin. Mais je pense toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir."

Peut-être faut-il y voir donc un message subliminal de la part de Mauricio Pochettino quant à son avenir. En attendant, selon nos informations, on ne s'inquiète pas du côté du PSG pour pouvoir garder Pochettino. Avant de partir en vacances mardi, Pochettino a rencontré son président Nasser Al-Khelaifi lundi après-midi puis Leonardo, le directeur sportif, lundi soir pour parler longuement du prochain mercato.

Où il a sans aucun doute été question, pour les deux hommes, des postes à cibler pour renforcer cette équipe, qui a connu 8 défaites cette saison en Ligue 1. "D’ailleurs en Ligue 1 nous avons découvert des équipes très bien préparées physiquement, a admis Pochettino. Et nous avions aussi le handicap d'avoir beaucoup joué, d'avoir participé à toutes les compétitions jusqu'à la in et dans une période comme celle-ci avec Covid, avec des blessures, je pense que cela a un peu joué contre nous et que dans certains matches nous avons manqué de fraîcheur."