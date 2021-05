Ligue des champions: nouvelles rassurantes pour Kanté et Mendy avant la finale City-Chelsea

Récemment touchés en championnat, Edouard Mendy et Ngolo Kanté vont "bien", selon leur entraîneur Thomas Tuchel. Les deux hommes devraient pouvoir disputer la finale de la Ligue des champions avec Chelsea face à Manchester City, ce samedi.

Chelsea devrait pouvoir disputer la finale de la Ligue des champions avec toutes les chances de son côté. Thomas Tuchel donne ce lundi des nouvelles de deux ses éléments forts, Kanté et Mendy, à quelques jours de la grande finale de Ligue des champions face à Manchester City.

Chelsea en saura plus mercredi

"La situation n'a pas changé avec N'Golo dans le sens où nous attendons toujours, mais il semble bien qu'il reprenne l'entraînement mercredi", déclare l’entraîneur allemand à propos de son milieu de terrain français et précise que le staff "en saura plus mercredi". La semaine dernière, le champion du monde était sorti sur blessure face à Leciester sans montrer toutefois de signe d’inquiétude.

Kanté n’avait pas disputé la dernière rencontre de championnat, ce week-end face à Aston Villa (1-2). Contrairement à Edouard Mendy, sorti à la pause avec avoir heurté son poteau sur le premier but encaissé. À propos de son gardien de but, Tuchel espère "qu'il se joindra à l'entraînement mercredi avec le groupe" et là aussi, reste prudent en ajoutant qu’il aura besoin de faire le point ce jour-là à propos de la forme.

Mendy ou Kepa dans le but?

"S'il est en forme, ‘Edou’ jouera", ajoute l’entraîneur des Blues. En conclusion, pas d’inquiétude dans le vestiaire des Blues mais surtout de la prudence, alors que le coup d’envoi de la grande finale sera donné dans moins d’une semaine. Pour ce rendez-vous, Chelsea va avoir besoin de Mendy et Kanté en pleine, eux qui sont les grands artisans du superbe parcours européen des leurs cette saison.