PSG: nouvelles restrictions pour les supporters avant le déplacement à Reims

Les supporters du Paris Saint-Germain ne pourront pas se déplacer librement à Reims, dimanche avant leur 4e journée de Ligue 1, où Lionel Messi est attendu pour ses grands débuts.

Les heures sont comptées avant les grands débuts de Lionel Messi en Ligue 1. La nouvelle superstar du championnat devrait porter pour la première fois le maillot du Paris Saint-Germain lors du déplacement de son équipe à Reims, ce dimanche. Alors que les attentes sont nombreuses autour de ce match, la préfecture de la Marne a pris des mesures radicales pour éviter les débordements, en interdisant notamment les supporters parisiens de circuler dans la ville au cours de la journée.

La décision a été confirmée par un arrêté préfectoral "portant encadrement des supporters visiteurs à l’occasion du match de football du 29 août". Dans celui-ci, le Préfet interdit à "toutes personnes se prévalant de la qualité de supporters du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel […] de circuler ou de stationner sur la voie publique" dans un certain périmètre, comprenant majoritairement le centre-ville, entre 8h et 2h du matin.

Escortés jusqu'au stade en bus

Pour se rendre au stade, les fans devront être acheminés en bus ou en mini bus, "sous escorte policière". Le départ est programmé du péage de Thillois, à partir de 18h30, soit 2h15 avant le début du match. En cas de non-respect de ce texte, est encourue une "sanction pénale de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros". L’arrêté prévoit également l’interdiction des pétards et des fumigènes, ainsi que "des drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation et à la haine".

Au stade Auguste-Delaune, ce ne sont pas moins de 21 000 spectateurs qui sont attendus pour cette 4e journée de Ligue 1. Ils auront peut-être également la chance d’assister à la dernière rencontre de Kylian Mbappé sous le maillot parisien, alors que les rumeurs de départ du Français au Real Madrid s’intensifient ces derniers jours. Le Français est pressenti pour être titulaire, aux côtés de Messi et Neymar.