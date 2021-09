PSG-OL: la composition parisienne avec Donnarumma, Mendes et une attaque de feu

Pour affronter l'Olympique Lyonnais, ce dimanche (20h45), le Paris Saint-Germain a sorti l'artillerie lourde, en alignant Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Gianluigi Donnarumma a été préféré à Kaylor Navas dans les cages. Nuno Mendes est titulaire pour la première fois.

Toutes les stars seront réunies pour le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, ce dimanche (20h45). Au coup d'envoi, le trio d'attaque parisien Kylian Mbappé-Lionel Messi-Neymar est aligné, avec également Angel Di Maria. Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma sont également titulaire. C'est une première pour l'explosif latéral gauche portugais.

Les débuts de Messi au Parc

Mauricio Pochettino a fait le choix de l'artillerie lourde pour son premier gros rendez-vous de la saison. Annoncé incertain, après un traumatisme du gros orteil lors de son précédent match, Mbappé est tout de même présent dès le coup d'envoi. Recruté mi-août, Messi va lui enfin faire ses débuts sous le maillot parisien au Parc des Princes, après deux matchs à l'extérieur.

Le coach du PSG a aussi fait un choix fort dans les cages, en renouvelant sa confiance en Gianluigi Donnarumma, déjà titulaire face à Clermont lors de la précédente journée de Ligue 1. Il lui avait pourtant préféré son coéquipier Kaylor Navas en Ligue des champions, plus tôt dans la semaine. Pour le reste, Achraf Hakimi est sur le banc et est remplacé numériquement par Thilo Kehrer. Marco Verratti, Juan Bernat et Sergio Ramos, toujours blessés, ne figurent pas dans le groupe.

Un trio d'attaque scruté

Auteur d'un carton plein en Ligue 1 depuis le début de la saison (15 points pris en cinq matchs), le PSG se prépare pour son premier choc de la saison, après un coup d'arrêt contre Bruges (1-1) en Ligue des champions mercredi. Les regards seront particulièrement rivés sur la ligne d’attaque parisienne, qui a déçu face aux Belges malgré la cohabitation des trois superstars Neymar-Messi-Mbappé.

Son adversaire du soir, l'OL, est en forme et vient d'enchaîner trois victoires d'affilée, en commençant à appliquer les préceptes de jeu chers à son nouvel entraineur Peter Bosz. Convaincant pour ses débuts sous son nouveau maillot, Xherdan Shaqiri, qui a affirmé "ne pas avoir peur" de l’effectif parisien, est de nouveau aligné ce dimanche. L'absence du meilleur buteur lyonnais depuis le début de la saison, Moussa Dembélé, avait déjà été officialisée lors de l'annonce des groupes pour le match, tout comme celles de Léo Dubois et Thiago Mendes.

La compo du PSG:

Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, N.Mendes – Herrera, I.Gueye – Di Maria, Messi, Neymar – Mbappé

Remplaçants:

Navas – Hakimi, A.Diallo, Paredes, Rafinha, Pereira, Wijnaldum

La compo de l'OL:

Lopes - Gusto, Denayer, Boateng, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Paqueta, Shaqiri, Toko-Ekambi - Slimani

Remplaçants:

Pollersbeck, Henrique, Da Silva, Diomandé, Lukeba, Keita, Aouar, Cherki, Barcola