PSG-OL: des fumis et Phil Collins pour l’avant-match

Avant le choc entre le PSG et l’OL, ce dimanche, la musique traditionnelle de Phil Collins a accompagné l’entrée des joueurs parisiens, alors que les ultras réclamaient la légalisation des fumigènes.

L’excitation était palpable aux abords du Parc des Princes à quelques minutes du début du choc de ce début de saison entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, dimanche. Les ultras de la capitale ont profité de l’affiche pour faire passer un message, en réclamant le retour des fumigènes en tribunes. Ils ont en tous cas été entendus pour une autre de leurs revendications: le retour de Phil Collins pour l’entrée des joueurs sur la pelouse.

Avant le coup d’envoi, les supporters du Paris Saint-Germain ont voulu faire passer un message en déployant un large tifo, sur lequel on pouvait lire, écrit blanc sur noir: "No pyro, no party". La revendication était claire: les kops parisiens souhaitent le retour au stade des fumigènes. Interdits depuis la loi Alliot-Marie de 1993, les engins pyrotechniques pourraient bientôt revenir de manière encadrée. Ce samedi, une expérimentation a eu lieu lors d’un match entre Toulouse et Grenoble en Ligue 2.

Une expérimentation à Toulouse

Seize supporters majeurs et munis d’un pass sanitaire se sont ainsi placés au pied du virage Brice-Taton, dans une zone dédiée, à cinq mètres du public pour craquer des fumigènes et feux de Bengale, munis d’un gant de protection. À Paris aussi, ce dimanche, de la fumée a émané des tribunes pour accompagner les tifos, avant la rencontre, mais l’initiative n’était cette fois pas encadrée.

Un peu plus tard, les supporters du PSG ont pu manifester leur joie en entendant "Who said i would", l’incontournable tube de Phil Collins, pour l’entrée des joueurs. Lors de la dernière journée de Ligue 1, cette musique indissociable de l’histoire du club avait été remplacée par une chanson de DJ Snake, ce qui avait agacé beaucoup de supporters, à commencer par l’artiste lui-même. Le tir a été corrigé pour ce choc, même s’il n’est pas exclu que d’autres expérimentations aient lieu dans le futur.