Ligue 1: le PSG renverse l'OL sur le fil, grâce à Icardi

Longtemps malmené, le PSG s'est imposé dans les toutes dernières secondes face à l'OL sur un but de Mauro Icardi. Après sa contre-performance à Bruges, le PSG est reçu six sur six en championnat.

Le choc a tenu toutes ses promesses. Le PSG et l’OL ont fait le spectacle ce dimanche au Parc des Princes, pour la clôture de la 6e journée de Ligue 1. Et les Parisiens ont arraché les trois points grâce à Mauro Icardi dans le temps additionnel (2-1). Alors que le public parisien attendait avec impatience la première de Lionel Messi dans son nouveau jardin, l'Argentin n'a toujours pas marqué son premier but avec le club de la capitale. Trois jours après le match nul à Bruges en Ligue des champions, le PSG reste toujours invaincu en championnat.

Messi malchanceux...

Le quatuor parisien n’a pas mis longtemps à enchaîner les combinaisons et le jeu court. Alors que Di Maria et Messi ont chauffé les gants de Lopes, le plus gros danger de la première période est venu du pied gauche de Lionel Messi, qui a envoyé son coup franc sur l’équerre de Lopes, totalement battu. Si les Lyonnais ont concédé quelques occasions, les hommes de Peter Bosz ont livré une prestation collective impressionnante, notamment Malo Gusto, intraitable sur son côté droit devant Neymar et Mbappé en première période.

Devant, Shaqiri a été décevant mais Karl Toko Ekambi et Lucas Paqueta se sont chargés d’amener le danger devant la cage de Gianluigi Donnarumma, titulaire pour son deuxième match de championnat consécutif. Le Camerounais a confirmé sa belle prestation en Ecosse en offrant une passe décisive au Brésilien, après une ouverture lumineuse de Bruno Guimaraes (0-1, 54e).

... Neymar heureux

Piqués au vif par l’ouverture du score, les Parisiens n’ont pas tardé à réagir et ont bénéficié d’une petit coup de pouce de la part de Clément Turpin, qui a accordé un penalty plus que litigieux à Neymar après un accrochage avec Malo Gusto. Il n’en fallait pas tant pour que le numéro 10 du PSG égalise (1-1, 64e).

Dans une fin de match électrique, les deux équipes ont tenté le tout pour le tout pour l'emporter, et la délivrance est venue d'un coup de tête de Mauro Icardi, parfaitement servi par Kylian Mbappé (2-1, 90e+2). Sans être brillant, ce PSG grippé a retrouvé des couleurs face à des Lyonnais qui sont loin d'avoir démérité, et reprennent cinq points d'avance sur l'OM, vainqueur de Rennes un peu plus tôt. De leurs côtés, les Lyonnais restent dans le ventre mou du classement (9e) et espèrent rebondir dès mercredi à domicile face à Troyes (21 heures).