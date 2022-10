PSG-OM: Di Meco tacle Turpin, le "petit prince de l’arbitrage"

Eric Di Meco n’a pas apprécié l’arbitrage de Clément Turpin lors de la victoire du PSG face à l’OM, dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Notre consultant, ancien défenseur de Marseille, estime que les assistants en charge du VAR n’ont pas osé s’opposer à ses décisions lors de ce choc au Parc des Princes.

Il n’a pas apprécié et il le fait savoir. Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse du PSG, dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1 (1-0), Eric Di Meco ne digère pas les décisions prises par Clément Turpin au Parc des Princes. En cause, notamment, une main de Nordi Mukiele dans la surface non sanctionnée d’un penalty. "On ne peut pas reprocher aux supporters marseillais d’avoir de la mémoire. Et souvenez-vous du penalty sifflé à l’OM l’an dernier. Je ne peux pas occulter ça, a réagi l’ancien défenseur marseillais dans Rothen s’enflamme sur RMC. Quand tu vois Mukiele a moitié avachi, avec les mains qui traînent comme un gardien de but qui sort devant un joueur qui arrive, et que le ballon vient toucher sa main, il s’expose à subir un penalty."

Au-delà de cette situation litigieuse, Di Meco a l’impression que les adjoints de M. Turpin n’osent pas le déjuger: "M. Turpin est devenu le gendre idéal de l’arbitrage français. Lui, on n’a pas le droit de le contester. Je suis sûr que, dans la VAR, quand il y a Turpin sur le terrain, on ne le reprend pas parce que c’est Turpin. Si c’est un arbitre moyen, sur cette action-là, on lui dit: ‘Va voir quand même, parce qu’on a un doute’. Ça, c’est un problème, parce que ce n’est pas la première fois. C’est difficile à vérifier, mais c’est ma thèse."

"Turpin est surpuissant, ça me pose problème"

"Le petit prince de l’arbitrage français, qui est le mieux noté et qui va faire les grandes compétitions, on ne peut pas aller contre lui, a-t-il poursuivi. Et ça me gêne, si c’est un autre arbitre et qu’on lui dit: ‘Va voir la position du joueur’, peut-être qu’il ne siffle pas penalty mais peut-être qu’il le siffle. Des pénalties sifflés comme ça, j’en ai vu d’autres. C’est ça qui est gênant. Il y en a même une de Marquinhos qui traîne, mais il y a peut-être la cuisse avant. Et sur l’exclusion, c’est pareil. Oui, Gigot fait n’importe quoi, mais Neymar il saute. Là, c’est mon côté supporter marseillais qui parle. Ce que je reproche à M. Turpin, c’est ça. C’est qu’il est tout puissant. Et ça me pose un problème."