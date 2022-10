PSG-OM: "Comme les années précédentes, on a gagné", chambre Mbappé

Interrogé en zone mixte ce dimanche après la victoire face à l'OM (1-0) sur de nombreux sujets dont son avenir au PSG, Kylian Mbappé a assuré qu'il n'avait pas demandé à partir en janvier prochain. L'attaquant français en a profité aussi pour chambrer l'adversaire du soir, encore battu par les Parisiens.

Passeur décisif sur le but de Neymar, Kylian Mbappé a contribué à la victoire du PSG (1-0) lors du Classique ce dimanche. Grâce à ce succès, le club parisien reste en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 11e journée, avec 29 unités, soit six points d'avance sur son adversaire du soir. En zone mixte, l'attaquant français n'a pas hésité à chambrer l'équipe phocéenne.

Interrogé sur la belle résistance de l'OM et le visage retrouvé des Phocéens qui redonnerait "l'esprit des Classiques", Kylian Mbappé s'est montré plutôt interloqué: "Comment ça retrouver l'esprit? C'était pas notre faute (rires). On a toujours abordé les matchs de la même manière. On veut les gagner et comme les autres années, on les gagne, a lancé le champion du monde français. Ce n'est pas notre problème si Marseille est mieux ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est gagner. Comme les années précédentes, on a gagné."

"Il faut s'adapter", répond Mbappé sur le changement de système

Après une semaine agitée, où des envies de départ ont été dévoilées, Kylian Mbappé a par ailleurs tenu à démentir. "Je suis très heureux. Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier, a assuré l’attaquant de 23 ans. L’info qui est sortie le jour du match (face à Benfica, en Ligue des champions, ndlr), je n’ai pas compris. J’ai été tout autant choqué que tout le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais je ne suis pas impliqué, j'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l'a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c'est complètement faux et je suis très content."

Histoire d'effectuer une mise au point sur tous les sujets, Kylian Mbappé a aussi répondu quant à son positionnement, plus d'une semaine après son "#Pivotgang" lancé sur son compte Instagram. Face à l'OM, Christophe Galtier a disposé son équipe en 4-3-3, une première pour le PSG cette saison. "Il faut s'adapter, a répliqué la star du PSG. Le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné. Comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, eh bien aujourd'hui on avait raison de changer de système."