PSG-OM: Galtier donne des nouvelles peu rassurantes de Danilo, le casse-tête se complique en défense

Si le PSG s'est imposé 1-0 face à l'OM dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, il a perdu Danilo sur blessure. Les nouvelles données par Christophe Galtier sont peu rassurantes. Un hic de plus en défense pour Paris.

Danilo Pereira s'est blessé lors de la victoire du PSG face à l'OM (1-0) ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Le Portugais, aligné en défense centrale aux côtés de Marquinhos, a été victime d'une blessure musculaire en première période. Il a dû céder sa place à Nordi Mukiele.

Selon Christophe Galtier, l'international portugais a ressenti "une importante douleur à l'ischio-jambier". Le coach parisien craint une lésion. De quoi redouter plusieurs semaines d'absence pour le joueur de 31 ans. Une situation qui sera sans doute scrutée de près par l'équipe du Portugal, à un peu plus d'un mois du début de la Coupe du monde au Qatar.

Kimpembe forfait, Ramos suspendu

Un casse-tête de plus pour Galtier dans le secteur défensif? Ce dimanche, Presnel Kimpembe était forfait, après sa lésion contractée face à Brest mi-septembre (la cuisse également). Sergio Ramos était lui suspendu après son carton rouge face à Reims: il lui reste un match à purger, vendredi pour le déplacement du PSG en Corse, sur la pelouse de l'AC Ajaccio.

Ce dimanche, Paris a changé de système tactique en évoluant, pour la première fois de la saison, avec une défense à quatre. Un choix qui n'était pas dicté, selon le coach, par les absents. "C'était une réflexion que j'avais depuis un moment, ce n'était lié aux absences des uns et des autres, c'était vraiment une volonté d'avoir une meilleure maîtrise technique à l'intérieur, a précisé Galtier sur Prime Video. C'était mettre dans les meilleures zones nos joueurs offensifs, j'ai trois joueurs d'un niveau incroyable. En mettant trois milieux, ça me permettait à la fois d'avoir des ressorties de balle et de mettre les trois dans leurs zones préférentielles."