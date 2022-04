PSG-OM: "Jouer autrement aurait été suicidaire", se défend Sampaoli

Jorge Sampaoli a défendu son plan de jeu établi ce dimanche lors de la défaite de l'OM face au PSG (2-1) lors de la 32e journée de Ligue 1. Les Phocéens ont eu le ballon mais n'ont pas reu beaucoup d'occasions. Pour autant, le technicien argentin ne regrette pas sa décision.

Au Parc des Princes, l'OM a eu le contrôle du ballon mais a perdu (2-1). Après 32 journées de Ligue 1, l'équipe de Jorge Sampaoli reste à la deuxième place du classement mais désormais à 15 unités du PSG, qui a l'opportunité dès mercredi face à Angers d'être sacré champion pour la dixième fois de son histoire.

De son côté l'OM recevra Nantes et devra proposer un autre visage. Car si les Phocéens ont eu le pied sur le ballon, ils se sont montrés peu dangereux, avec seulement 3 tirs tentés. "Je pense que mon équipe ne mérite pas de perdre ce soir, a estimé Sampaoli en conférence de presse. Si on avait joué avec des attaquants en profondeur on aurait peut-être perdu plus largement. Car si on perd le ballon ça peut aller très vite en contre, en face ce sont quand même les trois meilleurs joueurs du monde, c'est pour cela que le plan de jeu était de contrôler le jeu ce soir."

Sampaoli ne veut pas commenter le penalty

Au total, ce sont 10 tirs qui ont été tentés tout au long de la rencontre, soit le pire bilan pour un match de Ligue 1 cette saison. Mais le PSG a su se montrer réaliste avec Neymar et a obtenu un penalty, transformé par Kylian Mbappé. "Il fallait avoir la possession contre une équipe qui a devant trois joueurs qui peuvent marquer à tout moment, jouer autrement aurait été suicidaire, a lancé encore Sampaoli. L'adversaire non plus n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mes joueurs ont joué un match intelligent vu l'adversaire. Le penalty? Je ne parle jamais des décisions des arbitres, ce n'est pas mon style."

Pour autant, même si Sampaoli ne veut pas le commenter, l'OM avait des regrets après le penalty accordé au PSG pour une faute de main de Valentin Rongier dans la surface. Les images ont montré que le ballon avait touché la cuisse du joueur puis sa main. "C'est une décision difficile, surtout quand on a le VAR, a pesté le président Pablo Longoria. C'est impossible d'avoir un penalty pour ça."

Les Olympiens vont devoir tout de même repartir de l'avant, eux qui restaient sur huit victoires de rang toutes compétitions confondues. Encore engagé en Europa Conference League, où il retrouvera Feyenoord en demi-finale, l'OM a toujours trois points d'avance sur Rennes, troisième, qui a perdu vendredi face à Monaco.