PSG-OM en direct: Paris avec ses trois étoiles, Lopez préféré à Mandanda

Sans Milik, avec Marquinhos

L'attaquant polonais de l'OM n'est toujours remis de sa blessure contractée en sélection et manquera finalement le Classique, tout comme Balerdi, De la Fuente et Alvaro. Côté parisien, Mauricio Pochettino peut s'appuyer sur les retours de Marquinhos, Di Maria et Navas même s'il est toujours privé de Diallo, Kurzawa, Herrera, Paredes et Dagba.

