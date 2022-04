PSG-OM: l'ouverture du score de Neymar sur un caviar de Verratti et une sortie hasardeuse de Lopez

Le PSG a très vite ouvert le score ce dimanche soir face à l'OM, avec un beau but de Neymar qui y a cru jusqu'au bout en profitant des largesses défensives marseillaises. Pau Lopez, pas exempt de tout reproche lui non plus, était sorti trop tôt.

Le suspense aura duré 12 minutes. C'est le temps qu'a mis le PSG à ouvrir le score contre l'OM ce dimanche soir en Ligue 1. Alors que les Marseillais ne semblaient toujours pas être entrés dans leur match, les Parisiens en ont profité, et Neymar est venu devancer une défense pas encore rodée.

Une sublime passe de Verratti et un lob de Neymar

Sur une passe laser, Marco Verratti a trouvé le Brésilien qui s'est parfaitement projeté entre Valentin Rongier, aligné latéral droit et William Saliba. Neymar n'a même pas à se heurter au dernier rempart, puisque Pau Lopez était sorti beaucoup trop loin de sa ligne, et n'a qu'à tendre la jambe pour venir lober le portier espagnol. Neymar inscrit là son huitième but en Ligue 1 en 2022, plus que tout autre joueur étranger. C’est seulement un de moins que son total en 2021, où il avait atteint les neuf buts.

© Screen

But Neymar © Screen

Si le CUP avait annoncé faire grève, le Parc des Princes a bien fêté le but de Neymar, enchainant avec un très distingué "Marseille, Marseille on t'en...." La ministre des Sports en tribunes appréciera.

"Le Neymar qu’on a Paris n’est pas le vrai Neymar !"

Dans une interview pour France Bleu samedi, le nouveau président du CUP Romain Mabille s'en était pourtant pris à la star brésilienne, clamant que le PSG n'aurait le droit qu'à une version low cost de Neymar.

"Neymar, on voit bien que sur le terrain, il ne rend pas ce qu’on lui donne, avait dénoncé le président du groupe de supporters majoritaire. On regarde les matches du Brésil et on voit ce qu’il fait à Paris et bien c’est frustrant. Le Neymar qu’on a Paris n’est pas le vrai Neymar !"