PSG-OM: la compo marseillaise avec Lopez plutôt que Mandanda

L'OM, privé de Milik, va défier le PSG avec son onze presque habituel, Gerson et Boubacar Kamara faisant leur retour après suspension. Une composition sans surprise donc, avec Pau Lopez finalement préféré à Steve Mandanda dans les cages, alors que Jorge Sampaoli entretenait encore le suspense samedi.

Pas vraiment de surprise. Jorge Sampaoli, qui nous a habitués à certains coups tactiques lors de grands matchs, préfère cette fois-ci faire confiance à son XI classique pour PSG-OM ce dimanche. En l'absence de Balerdi et Milik, le technicien de l'OM choisit donc Duje Caleta-Car en défense et Dimitri Payet en numéro 9 pour faire face au club de la capitale.

Retour de Gerson et Kamara

L'Olympique de Marseille retrouve Gerson et Boubacar Kamara, tous deux suspendus en Ligue Europa Conférence ce jeudi contre le PAOK. Le Brésilien, particulièrement en forme, devrait faire du bien sur le front de l'attaque phocéenne. A ses côtés, Payet donc, capitaine, et Cengiz Ünder, lui aussi étincelant. Dans l'entre-jeu, Sampaoli fait confiance à Guendouzi et Gueye, déjà titulaires en Grèce, avec donc le retour du minot local, qui devrait faire des aller-retours entre défense et milieu de terrain pour mieux canaliser Kylian Mbappé.

En défense, pas de surprise non plus, si ce n'est le retour de Valentin Rongier en tant que latéral droit, lui qui a joué en 6 lors du dernier match. A ses côtés le Croate, William Saliba, qui se verrait bien rester à l'OM une saison de plus et le Brésilien Luan Peres. La seule vraie surprise se trouve finalement dans les buts, tant Jorge Sampaoli avait entretenu le suspense entre Pau Lopez et Steve Mandanda.

Mandanda sur le banc

En conférence de presse de veille de match, Jorge Sampaoli avait dit ne "pas avoir encore défini l'équipe pour chacun des postes". "Mandanda a très bien joué, et c'est très bien que les deux puissent être compétitifs, s'était félicité le coach phocéen. Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous. C'est important aussi pour notre style de jeu. Il y a la reconnaissance populaire pour Steve et la grande compétence de Pau. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour nous." Cette dernière phrase était en fait une indication : c'est bien Pau Lopez qui débutera face au PSG.

La composition de l'OM

Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Payet, Gerson.

Les remplaçants

Mandanda, Lirola, Kolasinac, Targhalline, Luis Henrique, Bakambu, Harit, Ben Seghir, Dieng.