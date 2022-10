PSG: "On ne peut pas tout avoir à 23 ans", Raï conseille à Mbappé de "prendre son temps"

Invité de Bartoli Time, ce dimanche sur RMC, Raï a délivré un conseil amical à Kylian Mbappé. L’ancien n°10 du PSG recommande à l’attaquant de 23 ans de ne pas gérer sa carrière en étant trop pressé. Même si tout ne la satisfait pas actuellement au sein du club de la capitale.

Il n’a joué que cinq saisons au PSG mais il y a laissé une trace indélébile. Plus de vingt-quatre ans après son départ, Raï est considéré comme une légende du club de la capitale. Et il reste particulièrement attaché au maillot rouge et bleu, qu’il a porté entre 1993 et 1998. En remportant notamment la Coupe des coupes en 1996 (le seul titre européen du PSG). Invité de Bartoli Time, ce dimanche sur RMC, le Brésilien de 57 ans en a profité pour balayer l’actualité des champions de France, à quelques heures du choc face à l’OM, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Et il a notamment glissé un conseil amical à Kylian Mbappé.

"Les joueurs ont aujourd’hui plus de pouvoir qu’à mon époque. J’ai joué avec Romario et des joueurs qui n’étaient pas faciles à gérer non plus, a expliqué l’ancien n°10. Il était tellement talentueux, il a tellement d’envie et il a tellement faim… Une carrière passe vite mais parfois, il faut prendre son temps aussi. Il aura le temps de vivre plein de choses dans sa carrière. S’il ne sent pas bien par rapport à l’ambiance et que tous les détails ne sont pas parfaits, ça arrive. On ne peut pas avoir tout ce qu’on veut à 23 ans. Il faut construire. Il est déjà champion du monde. Il a fait plein de choses, il va faire encore plein de choses. Moi, j’aurais aimé que, de temps en temps, il puisse prendre son temps. Parfois, il y a d’autres solutions, ce ne sont pas celles qu’on avait imaginé. Et ça peut marcher aussi. Il faut faire confiance aux gens qui sont à côté."

"On s’inquiète un peu si on aime le PSG"

Au-delà du cas Mbappé, Raï a également commenté les soucis extrasportifs du PSG, qui perturbent le début de saison des joueurs de Christophe Galtier. "Quand on voit tout ce qu’il se passe en dehors du terrain, on s’inquiète un petit peu si on aime le PSG. Mais en même temps, il y a une super équipe qui peut faire une super saison. On espère que ça va aller mieux", a déclaré le champion du monde 1994.

"Paris, ça a toujours été difficile. Il y a toujours eu des histoires, a-t-il poursuivi. Mais par rapport à mon époque, je crois que les joueurs le cherchent plus aujourd’hui. Nous, on ne le cherchait pas et ça arrivait. C’est déjà difficile dans le club de la capitale, il y a beaucoup d’attente, mais les joueurs donnent parfois des motifs pour que ça arrive. Il faut qu’ils fassent attention par rapport à ça. Il ne faut pas en rajouter alors que le contexte est déjà difficile. Le foot, c’est aussi l’art de savoir gérer les crises. Parce qu’il y en a forcément durant une saison. Là, c’est en dehors du terrain. Mais si on sait sortir d’une crise comme ça, on en sort plus grand. Les leaders doivent jouer un rôle important dans ces moments-là."