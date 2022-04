OM: et si Mandanda terminait la saison comme titulaire?

Auteur de plusieurs arrêts décisifs sur le terrain du PAOK (0-1) jeudi, Steve Mandanda postule pour conserver sa place de titulaire en fin de saison après avoir dû la laisser à son concurrent Pau Lopez.

Steve Mandanda (37 ans) devrait dépasser le cap des 100 matchs en Coupe d’Europe lors de la double confrontation face au Feyenoord Rotterdam ces prochaines semaines. Il s’est en parti offert ce cadeau en participant largement à la qualification de l’OM pour les demi-finales de la Conference League en brillant sur le terrain du PAOK Salonique (0-1), jeudi lors du quart de finale retour pour son 99e match en Europe. Mais quel sera son sort avant le déplacement aux Pays-Bas dans deux semaines? Le banc où il s’est assis une grane partie de la saison? Ou le terrain où il vient d'enchaîner trois matchs de suite comme titulaire?

L’international français a relancé la concurrence avec l’Espagnol Pau Lopez, arrivé l’été dernier et promu numéro 1 par Jorge Sampaoli. En Grèce, il a enchaîné les arrêts (10e, 44e, 70e, 83e, 89e). Il a aussi failli se muer en passeur décisif pour Cédric Bakambu (48e). "Mandanda a toujours été un grand gardien, il l'a encore démontré ce soir, a salué l’attaquant à l’issue du match. Il a fait une grosse performance, avec une nouvelle clean sheet à la clé. Il faut féliciter toute l'équipe mais mention spéciale à lui, il en a sorti des pas mal."

Même admiration chez Razvan Lucescu, entraîneur du PAOK. "On a eu d'énormes occasions, Mandanda a fait un grand match, salue le technicien roumain. Je ne me souviens pas que les autres adversaires de Marseille aient eu autant d'occasions." Il y a trois semaines, Mandanda ironisait auprès de Samir Nasri, son ancien coéquipier, sur le peu de confiance que lui accordait Sampaoli cette saison. "Il ne veut pas me faire jouer lui, mais tranquille", avait-il lâché devant le technicien argentin qui lui avait répliqué avec le sourire: "Il a appris à jouer avec moi".

Depuis, Mandanda a disputé les trois derniers matchs de Marseille: les deux contre le PAOK et celui contre Montpellier (2-0) en Ligue 1 le week-end dernier. Sera-t-il reconduit pour le choc face au PSG, dimanche au Parc des Princes (20h45, 32e journée de Ligue 1)? Ce n’est pas encore tranché.

"Mandanda a fait deux matches incroyables, a salué Jorge Desio, adjoint de Sampaoli à l’issue de la rencontre. On a confiance en lui, ça a toujours été le cas. On a deux excellents gardiens." La semaine dernière, Sampaoli avait justifié la titularisation de Mandanda face à Montpellier pour lui permettre d’enchaîner avant le déplacement à Salonique. Pau Lopez, qui a toujours salué la bonne entente entre les gardiens, pourrait retrouver sa place. Mais Mandanda, sous contrat jusqu’en 2024 à l’OM, a relancé le débat pour le sprint final.