PAOK-OM: "Je prends ce qu'on me donne", déclare Mandanda sur son statut de doublure

En conférence de presse à la veille du quart de finale retour d'Europa Conference League entre l'OM et le PAOK Salonique, Steve Mandanda a été interrogé sur son statut de doublure de Pau Lopez. Le champion du monde français ne montre pas de signe d'amertume.

Remplaçant en Ligue 1, mais titulaire en Europa Conference League, Steve Mandanda défendra jeudi (21h) les cages de l'Olympique de Marseille sur le terrain du PAOK Salonique (quarts de finale retour de l'Europa Conference League). Un nouveau statut que le champion du monde français "gère tranquillement et sereinement".

"Toujours un plaisir d'être sur le terrain"

"Il y a eu des moments plus simples à vivres que d'autres, mais le plus important reste le collectif. C'est ce que j'essaie de montrer et d'apporter au groupe. On a chacun nos cas personnels, mais le plus important est l'objectif du club", a déclaré Mandanda en conférence de presse, mercredi. "C'est toujours un plaisir d'être sur le terrain et d'enchaîner, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir", a aussi dit le gardien de 37 ans.

Steve Mandanda n'a disputé que 13 matchs au cours de cette saison. Il n'a fait que cinq appartions en Ligue 1, soit autant qu'en Europa Conference League. Son temps de jeu total atteint ainsi 1.170 minutes, contre 2.970 pour le numéro un espagnol Pau Lopez.

Par ailleurs interrogé sur l'enjeu de cette rencontre en Grèce, une semaine après la victoire 2-1 des Marseillais, Mandanda a déclaré vouloir "tout faire" pour remporter la compétition. "À partir du moment où on joue une compétition, l'idée c'est d'aller au bout", a-t-il affirmé.