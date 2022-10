PSG: Galtier envisage un changement tactique en défense contre l'OM

Confronté à plusieurs absences (Nuno Mendes, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe), Christophe Galtier a reconnu être "en réflexion" au sujet d'un possible changement tactique pour le choc entre le PSG et l'OM dimanche.

C’est un Christophe Galtier extrêmement remonté qui s’est présenté ce vendredi midi en conférence de presse. Fatigué de commenter les différentes affaires extrasportives qui secouent le club de la capitale (les envies de départ de Kylian Mbappé, les faux comptes Twitter…), le technicien a tenté de recentrer le débat autour du choc à venir face à l’OM, dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un match pour lequel il pourrait changer de système en raison des nombreuses absences sur le plan défensif (Sergio Ramos suspendu, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe blessés).

"Est-ce qu’il y a une réflexion sur le fait de peut-être changer d’organisation en fonction des absences ? Oui", a reconnu Galtier, avant de revenir plus longuement sur les difficultés rencontrées par son équipe lors de ses derniers matchs. "Il y a eu la coupure internationale (en septembre), mais mes joueurs étaient en sélection et ont enchaîné les matchs. Tout s’est enchaîné, on a eu un calendrier très chargé, même si l’adversaire de dimanche (l’OM) a aussi un calendrier très chargé. Nous avons joué quatre matchs sur les dix derniers jours, donc ça génère de la fatigue. On a travaillé sur la fraîcheur", a-t-il expliqué. Bien moins tranchant qu’en tout début de saison, Paris reste sur trois matchs nuls toutes compétitions confondues : deux face à Benfica (1-1 et 1-1) en Ligue des champions, et un contre Reims (0-0) en championnat.

"Il y a automatiquement une réflexion"

"On oublie de citer qu’on a joué sans Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Lionel Messi contre Benfica. Ce sont trois joueurs majeurs. Et quand ils sont absents, on sollicite d’autres joueurs. Je ne parle pas d’excuses. Mais entre l’enchaînement des matchs et les absences, ça peut être une des raisons qui fait qu’on est un peu moins bien. Pour être très transparent, il y a automatiquement une réflexion pour le match de dimanche. Est-ce qu’on doit passer sur une défense à 4 ou est-ce qu’on rester dans notre organisation en modifiant l’animation au milieu ? Est-ce qu’on passe sur une défense à 4 en modifiant ce qui se passe un peu plus haut ? On est dans cette réflexion avec mon staff depuis le lendemain du match contre Benfica", a souligné Galtier, qui se méfie d’une formation marseillaise très à l’aise dans le 3-4-2-1 inamovible d’Igor Tudor, même si l’OM a chuté le week-end dernier contre Ajaccio (2-1).

"On réfléchit à ce qui pourrait être le mieux à la fois pour les joueurs, pour qu’ils évoluent dans leur registre et sur leurs points forts, et aussi par rapport à ce qu’est l’OM, une équipe qui presse haut et fort. L’OM arrive à contrarier les premières sorties de balles et faire déjouer les adversaires", a insisté Galtier, qui s'apprête à vivre son premier PSG-OM comme entraîneur.