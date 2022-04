PSG-OM: coup dur pour Marseille, Milik va manquer le Classique

Comme le rapporte L’Equipe ce vendredi, Arek Milik est forfait pour le déplacement de l’OM à Paris (ce dimanche à 20h45). L’attaquant polonais est blessé depuis le 24 mars dernier et un match amical de la Pologne.

L’OM va (encore) devoir faire sans Arek Milik au Parc des Princes. Comme indiqué par L’Equipe ce vendredi, l’attaquant polonais est forfait pour le Classique contre le PSG, ce dimanche soir à 20h45 (32e journée de Ligue 1). Le buteur marseillais n’est pas encore complètement remis de sa blessure à une cuisse contractée le 24 mars dernier dans un match amical entre la Pologne et l’Écosse à Glasgow, où il était sorti dès la 27e minute de jeu.

Face au PSG, Milik va ainsi manquer son quatrième match consécutif avec l’OM. Malgré la perte de l’attaquant, en grande forme avant de devoir s’absenter des terrains (quatre buts sur les quatre matchs précédant sa blessure), les Phocéens sont sur une excellente dynamique.

Grâce au succès sur la pelouse du PAOK Salonique en quart de finale retour d’Europa Conference League, les hommes de Jorge Sampaoli sont désormais sur une série de huit victoires consécutives. Contre Paris, les Marseillais pourront compter sur le retour de Bamba Dieng, suspendu pour le déplacement en Grèce ce jeudi soir.

Fort d'une belle dynamique, l'OM va donc se présenter en pleine confiance au Parc des Princes ce dimanche. "Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu'il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer au Parc", a estimé Eric Di Meco ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC.