PSG: le nouvel avertissement des ultras du CUP envers la direction

Avant la réception de Lorient, dimanche à 20h45, le Collectif Ultras Paris a publié un nouveau communiqué dans lequel il explique qu'il sera bien présent au Parc des Princes, mais qu'il n'encouragera pas son équipe.

La colère des supporters parisiens ne retombe pas. Ce samedi, le Collectif Ultras Paris a publié un nouveau communiqué à la veille de la réception de Lorient (20h45), dans lequel il manifeste sa colère contre la direction.

"Nous avons clairement et fermement exposé au club notre vision et nos demandes visant à enfin placer non plus le marketing, mais le sportif au centre du projet, ce qui passe notamment nécessairement par la pérennisation du maillot Hechter comme symbole fort de l'identité du club, saison après saison. Nous attendons toujours des actes concrets que nous ne voyons pas arriver", explique le CUP.

"Présents mais silencieux"

Les ultras parisiens ont confirmé qu'ils privilégient "un dialogue constructif et exigeant, conscients que le club a besoin d'un nouveau souffle passant nécessairement par un nouvel organigramme". En attendant des résultats, le CUP va exprimer "son mécontement en tribune sans violence". Et ce, dès la réception de Lorient, où les supporters seront bien présents, mais "silencieux."

Remonté après l'élimination en Ligue des champions, le groupe d'ultras parisiens avait exprimé son mécontentement face à Bordeaux, le 13 mars dernier. Des joueurs à la direction, personne n’avait été épargné, notamment Lionel Messi et Neymar, copieusement sifflés face aux Girondins.