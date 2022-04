PSG-OM: l'arbitre du Classique dévoilé

François Letexier sera l'arbitre du choc entre le PSG et l'OM, prévu dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Willy Delajod et Cyril Gringore seront à l'assistance vidéo.

C'est la première fois qu'il se retrouve aux commandes du Classique. Le choc de dimanche soir (20h45) entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sera dirigé par François Letexier. L'arbitre de 32 ans, international UEFA, sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni.

Thomas Léonard a été désigné quatrième arbitre de cette affiche de la 32e journée de Ligue 1. À l'assistance vidéo (VAR), Willy Delajod a été nommé avec Cyril Gringore.

Deux penalties pour l'OM, aucun pour le PSG

François Letexier a arbitré le PSG à cinq reprises cette saison en Ligue 1. La dernière fois, c'était le 13 mars, à l'occasion de la victoire 3-0 des Parisiens face aux Girondins de Bordeaux. L'OM l'a moins croisé: il n'a arbitré que deux fois le club phocéen en championnat. Les coéquipiers de Dimitri Payet ont bénéficié d'un penalty dans ces deux rencontres (1-1 contre Reims en décembre et 1-1 contre Troyes en février). Les Parisiens n'en ont eu aucun.

Toutes équipes confondues, Letexier a arbitré 16 matchs de Ligue 1 cette saison. Son bilan est de 74 cartons jaunes, une exclusion par second advertissement, quatre cartons rouges directs et dix penalties sifflés. En dehors de la Ligue 1, trois matchs de groupes de Ligue des champions lui ont été confiés par l'UEFA: Young Boys-Manchester United en septembre, Chelsea-Malmö en octobre, Dortmund-Besiktas en décembre. Il a aussi officié sur le huitième de finale retour de Ligue Europa entre le Bayer Leverkusen et l'Atalanta.