PSG: après la Coupe du monde, Messi n’a "aucun problème avec Mbappé, bien au contraire"

Dans un entretien au journal argentin Olé, Lionel Messi s’exprime sur ses relations avec Kylian Mbappé, notamment depuis leur retour de la Coupe du monde, après la finale France-Argentine.

C’est avec le costume de champion du monde que Lionel Messi a retrouvé Paris en début d’année. Avec l’Albiceleste, le septuple Ballon d’or argentin a privé son partenaire Kylian Mbappé d’une deuxième étoile à l’issue d’une finale de Coupe du monde d’anthologie mais cruelle pour le Français, auteur d'un triplé.

Depuis, la Pulga a-t-elle évoqué ce moment si particulier avec l’attaquant du PSG ? Et si oui, de quelle façon ? Lionel Messi a répondu à ces questions jeudi pour le journal argentin Olé : "Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l'avaient vécu en Argentine, au moment où j'étais en vacances, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien", a déclaré Lionel Messi avant d'être relancé sur la difficulté de parler d’un tel évenement avec quelqu’un qui est dans le camp des perdants.

"J'ai perdu une finale mondiale aussi"

"J'étais de l'autre côté aussi, j'ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l’Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire."

Depuis le Mondial au Qatar et jusqu’à la blessure de Mbappé à Montpellier (il est out pour trois semaines), les deux stars n’ont disputé que trois matchs officiels ensemble avec le Paris Saint-Germain. Bilan très mitigé : une victoire (contre le MHSC), un nul (contre Reims) et une défaite (à Rennes).