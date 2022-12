Mercato: surprise, la prolongation de Verratti officialisée avant PSG-Strasbourg

Marco Verratti, en fin de contrat en 2024, a prolongé avec le PSG jusqu'en juin 2026. La bonne nouvelle a été officialisée juste avant le coup d'envoi de la rencontre entre le club de la capitale et Strasbourg, ce mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain a décidé d’offrir une petite surprise à ses supporters. Dans les tuyaux depuis un petit moment, la prolongation de contrat de Marco Verratti a été officialisée ce mercredi soir au Parc des Princes, juste avant le coup d’envoi de la rencontre face à Strasbourg (16e journée de Ligue 1)

Initialement en fin de contrat en 2024, le milieu de terrain (30 ans) est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026. Arrivé à Paris en juillet 2012 en provenance de Pescara, l’international italien (51 sélections) dispute ce mercredi soir son 399e match toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG. Avec huit sacres en Ligue 1, il est le joueur le plus titré de l’histoire du championnat de France ainsi que le détenteur du plus grand nombre de trophées remportés avec Paris (29).

Verratti: "Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici"

"C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain, a réagi Verratti dans le communiqué du club. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu."