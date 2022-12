PSG: Neymar est le joueur le plus expulsé de Ligue 1 depuis son arrivée

Neymar a été expulsé pour la cinquième fois de sa carrière en Ligue 1, mercredi lors de la victoire du PSG face à Strasbourg (2-1). Il s’agit du total le plus élevé pour un joueur depuis 2017, année de son arrivée à Paris.

S’il affole les statistiques en termes de buts et de passes, Neymar détient un autre record assez inattendu. La star du PSG est en effet le joueur le plus expulsé de Ligue 1 depuis son arrivée à Paris en 2017 contre 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Le milieu offensif a écopé de son cinquième carton rouge en championnat de France, mercredi lors de la victoire face à Strasbourg (2-1, 16e journée). Tout s’est joué en une minute. D’abord averti (61e) pour avoir mis sa main dans la visage d’Adrien Thomasson, Neymar a écopé d’un second carton jaune quelques secondes plus tard (62e) pour une simulation.

Une décision jugée sévère par son entraîneur Christopher Galtier alors que son chef d’orchestre, séduisant jusqu’ici, a subi un traitement de faveur un brin musclé par séquences. "Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, de la colère chez lui, il avait essayé de retrouver du rythme, il avait une réelle envie de jouer les deux matchs à venir, a commenté le technicien à l’issue de la rencontre. Je m’attendais à un match difficile, Strasbourg a pu se préparer. Il y a eu beaucoup d’impact. C’est une équipe qui joue bien mais qui dégage beaucoup de force et de puissance. Je regrette que parfois l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a généré un peu de frustration chez Ney."

Exclu deux fois contre l'OM

L’historique de Neymar avec les expulsions remonte peu de temps après son arrivée. Et ses sorties prématurées racontent souvent des histoires d'agacement et de frustration. Il avait ainsi reçu deux jaunes synonymes de rouge lors du choc face à l’OM (2-2) en octobre 2017. Il avait de nouveau été expulsé contre Bordeaux (4-3), le 23 février 2020 (deux jaunes). La saison suivante (2020-2021), il avait rejoint les vestiaires plus tôt que ses partenaires à deux reprises. Le 13 septembre 2020, Neymar avait encore été exclu face à Marseille (0-1) à l’issue d’une fin de match tendue marquée par cinq cartons rouges alors que les joueurs olympiens fêtaient leur premier succès au Parc des Princes depuis près de 10 ans. En fin de saison, il avait encore reçu un rouge face à Lille (défaite 0-1) après deux jaunes.

Très frustré par l’arbitrage de M.Turpin mercredi soir, Neymar aurait quitté le stade avant le coup de sifflet final. Il manquera automatiquement le choc face à Lens, deuxième de Ligue 1, dimanche à Bollaert (20h45). "Je peux comprendre la simulation, j’ai revu les images et il y a simulation, ça mérite carton jaune mais quelques minutes avant il prend un vilain coup et je trouve que son premier jaune est quand même très sévère par rapport aux nombres de fautes subies par Ney et pas des petites fautes", conclut Galtier, amer.