PSG: touché contre le Real, Di Maria sera absent jusqu’à la trêve internationale

Comme le rapporte L’Equipe, Angel Di Maria, touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite, ne devrait plus rejouer avant la prochaine trêve internationale, fin mars. L’Argentin s’est blessé mercredi soir contre le Real Madrid quelques minutes après son entrée en jeu.

Comme si le fiasco de Bernabeu n’avait pas déjà fait assez de mal aux Parisiens. Ce jeudi, au lendemain de la terrible élimination du PSG contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, L’Equipe rapporte qu’Angel Di Maria, touché contre les Madrilènes, va être absent jusqu’à la trêve internationale, fin mars.

Touché quelques minutes après son entrée en jeu à Madrid

L’Argentin, victime d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite, ne va donc plus pouvoir rejouer avant fin mars. A Bernabeu, Di Maria s’était blessé sur une accélération quelques minutes après son entrée en jeu (81e), faisant signe à son banc qu’il ne pouvait plus sprinter.

C’est la première fois de la saison que Di Maria va manquer plusieurs matchs à cause d’une blessure, puisqu’il avait jusque-là seulement été absent sur suspension, à cause du Covid-19 ou en raison d’un match avec l’équipe nationale. En fin de contrat en juin prochain, il a joué 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, pour deux buts et cinq passes décisives.