PSG: Motta se dit "triste" pour Paris après le cauchemar de Madrid

Défait 3-1 mercredi soir à Santiago-Bernabeu par le Real, le PSG est déjà éliminé de la Ligue des champions. Un scénario improbable auquel Thiago Motta a réagi. Actuellement coach de la Spezia en Italie, l’ancien milieu de terrain parisien a exprimé sa tristesse pour le club français, et le président Nasser Al-Khelaïfi.

Les jours passent mais l’élimination prématurée du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions est encore dans les têtes. Suite à ce nouveau couac en huitième de finale, certains Parisiens comme Kylian Mbappé et Marco Verratti ont réagi sur les réseaux sociaux en adressant un message d’unité aux supporters. C’est aussi le cas d’un ancien de la maison.

Elément indispensable dans l’entrejeu du PSG pendant six ans et demi, Thiago Motta, qui officie comme entraîneur à La Spezia en Serie A, a exprimé vendredi ses regrets de voir son ancienne formation subir une telle situation: "Je suis triste pour la défaite, mais c’est ça le football, a-t-il lancé en conférence de presse. Je suis triste parce que j’ai beaucoup d’amis, des anciens coéquipiers avec qui j’ai joué."

Avec la présence de grands noms comme Neymar, Lionel Messi et Mbappé, le club de la capitale semblait avoir les armes pour aller bien plus loin en Coupe d’Europe. Un constat partagé par l'Italien: "C’est une équipe qui a toujours la possibilité de lutter pour aller au bout de cette compétition. Ce n’était pas pour cette année, je suis triste pour eux."

La pensée de Motta pour Nasser Al-Khelaïfi

Très affecté par ce revers en Espagne, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est illustré à l’issue de la rencontre, en se présentant très énervé dans le vestiaire des arbitres.

Proche de son ancien dirigeant, l’ancien joueur de l’Inter Milan s’est senti désolé pour celui qui œuvre tant pour le succès du PSG, selon ses dires: "Je suis triste aussi pour le président, a poursuivi l'Italien. C’est une personne que je connais très bien et qui fait toujours le maximum. Et même plus, pour arriver aux objectifs pour lesquels ils travaillent depuis le début de la saison avec les joueurs."

Apprécié des supporters et acclamé au Parc des Princes lors de son dernier match, l’Italien a eu des mots pour son ancien public, tout en espérant un futur meilleur en Ligue des champions pour les Français: "Je suis triste pour les supporters. Ils le méritent pour tout ce qu’ils essayent de faire depuis des années. Mais c’est ça le football, et on espère que ce sera pour la saison prochaine." En attendant, Motta doit faire en sorte d’assurer le maintien à la Spezia, classée 16e en Serie A avec quatre points d’avance sur le 18e, Venise.