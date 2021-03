PSG: Pochettino explique les mérites de "l’énergie universelle"

A la veille du déplacement de son équipe à Bordeaux en Ligue 1, Mauricio Pochettino s’est exprimé ce mardi en conférence de presse. Et le coach du PSG en a profité pour expliquer la théorie de "l’énergie universelle". Un concept philosophique, basé sur la transmission, qui accompagne l’entraîneur argentin depuis plusieurs années.

Dans un article daté du mois dernier, Le Monde l’a décrit comme "un concept à mi-chemin entre le développement personnel et la pensée Jedi chère à la saga Star Wars". Ce qui fait de Mauricio Pochettino une sorte de Luke Skywalker en crampons. L’entraîneur du PSG est depuis plusieurs années un grand adepte de "l’énergie universelle". Cette idée selon laquelle on peut influer sur son destin en exploitant le maximum de son énergie, tout en la transmettant à ceux qui nous entourent. Pour se tirer mutuellement vers le haut.

"L’énergie universelle est toujours avec nous"

Une doctrine proche de celle du reiki, une méthode originaire du Japon, basée sur des soins "énergétiques" visant à soulager les douleurs et favoriser le bien-être. La communauté scientifique en conteste les effets. Les autorités surveillent même de près ses pratiquants en évoquant un risque de dérive sectaire. Pochettino n’a évidemment rien d’un gourou. Mais le coach argentin a des convictions en la matière. Comme il l’a rappelé ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement de son équipe à Bordeaux lors de la 28e journée de Ligue 1.

"L'énergie universelle peut se décrire et se nommer de plusieurs façons. Elle est toujours avec nous. C'est contagieux et cela transmet entre les gens. C'est un bon moyen de communication et cela n'apporte que des choses positives", a d’abord expliqué l’ancien défenseur central. Avant d’étayer son propos quelques instants plus tard: "L'énergie universelle fait que nous parlons de la même façon avec les joueurs. Nous cherchons à avoir suffisamment de force pour atteindre nos objectifs. C'est un exemple de ce que ça nous apporte."

"Parfois, les coïncidences n’en sont pas"

Lors de son passage à Tottenham, Pochettino avait déjà fait la promotion de cette philosophie. En 2016, au moment d’évoquer la forme étincelante d’Harry Kane, il avait déclaré face aux médias: "Je crois en l'énergie universelle. Tout est connexion dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Toute chose est la conséquence de quelque chose d'autre".

Deux ans plus tard, l’Argentin en avait remis une couche après le carton des Spurs sur la pelouse de Tottenham (2-6). Le jour de son anniversaire de mariage. Avec une explication assez étonnante: "J'ai pensé toute la journée au fait que je devais trouver un cadeau pour ma femme. C'est le cadeau, ce 2-6! C'est incroyable. À la dernière minute du match, nous en avons parlé avec mon adjoint. Nous nous sommes mariés avec ma femme il y a 26 ans. Et le score, c'est 2-6! C'est incroyable!" De quoi le conforter un peu plus dans sa croyance: "Je crois en l'énergie universelle (…) C'est une coïncidence, mais parfois, les coïncidences n'en sont pas".