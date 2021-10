PSG: Pochettino n’a aucun doute sur la motivation de Neymar à Paris

Mauricio Pochettino monte au créneau pour défendre Neymar, critiqué pour ses prestations moyennes. L’entraîneur du PSG confie que la star brésilienne s’est récemment entretenu avec Leonardo, directeur sportif du club.

Comme il en a pris l’habitude depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino s’est exprimé dans les médias espagnols pendant la trêve internationale. L’entraîneur du PSG était invité sur les ondes de la Cadena Cope, mercredi soir. Il a répondu à la riche actualité du club, dont celle concernant Neymar, dont les performances suscitent de nombreuses critiques. Le Brésilien a aussi laissé filtrer une certaine lassitude dans un documentaire diffusé sur DAZN. Pochettino confirme la sensibilité de son joueur mais ne doute pas une seule seconde de sa motivation.

"Il a eu une conversation avec Leonardo où il a expliqué ses sentiments, et je pense que tout est clair, a confié l’Argentin dans l’émission El Partizado. Il a exprimé ce qu'il ressentait à ce moment-là, et je le vois fort. Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde, avec 29 ans, qui depuis tout petit a été sous pression pour faire de grandes choses sur un terrain de football."

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veuille être à Paris"

"C’est clair qu'il a une force mentale incroyable, un caractère, une sensibilité énorme, a-t-il ajouté. Il a la vertu d'être toujours sincère et de dire la vérité. Il peut-être a dit quelque chose qui peut être interprété de mille façons, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veuille être à Paris, montrer son courage et donner au club la Ligue des champions qu’il convoite depuis tant d'années "

L’ancien manager des Spurs promet vivre une relation sans heurts avec l’ancienne star du Barça. "Neymar n'est pas difficile à gérer, promet-il. Je le respecte beaucoup. Nous sommes un staff qui ne va pas là où on ne nous appelle pas, et c'est très important. La vie privée est la vie privée. Après, oui, la vie professionnelle est dans notre intérêt. Je peux vous dire que 'Ney' est une personne très sensible, très affectueuse, bluffante de sincérité et qui a toujours le sourire. Ce n'est pas difficile du tout de vivre avec lui. Nous avons une super relation. Il est toujours dans l'engagement de s’entraîner, de relever de nouveaux défis..."