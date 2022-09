PSG: pourquoi Neymar doit défendre plus que Messi et Mbappé selon Galtier

A la veille du choc de la 8e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSG dimanche au Groupama Stadium (20h45), l’entraîneur parisien Christophe Galtier a détaillé les rôles de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé à propos des tâches défensives.

Une équipe coupée en deux, des stars qui ne courent pas… Le refrain est connu. Au PSG, la MNM a longtemps été visée par les critiques pour son manque d’investissement sur les tâches défensives. Sous les ordres de Christophe Galtier, la donne semble avoir un peu changé même si la prestation des Parisiens mercredi face au Maccabi Haïfa (1-3) a rappelé quelques mauvais souvenirs aux supporters.

Ce samedi, avant de défier l’OL dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a été interrogé sur le repli défensif de ses trois attaquants. "Ils ont tous les trois un très grand vécu du haut niveau. Ils ont cette capacité en cours de match de prendre des décisions sur le terrain. Mais très souvent, notamment à la mi-temps ou dans la préparation des matchs, évidemment que je demande aux trois un investissement."

"Ney est celui qui a le meilleur repli défensif"

Et le coach de détailler les missions de ses stars : "Sur les trois, on s’aperçoit rapidement que Ney est celui qui a le meilleur repli défensif. Il a cette volonté d'être parfois dans ce milieu à trois, avec les deux autres (Verratti et Vitinha). Pour être plus précis, Ney est celui qui donne le meilleur équilibre parce qu’il a ces caractéristiques."

Si le Brésilien est donc l’attaquant qui défend le plus, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont eux aussi des consignes : "Kylian maintient une grosse pression sur la défense adverse, poursuit 'Galette'. Quand vous êtes défenseur et que vous avez Kylian qui rôde… C’est un point de fixation important. On l’a vu face à Haïfa. S’il réussit ses face-à-face avec le gardien, le match peut changer totalement de physionomie. Quant à Léo, il a un registre différent lui aussi. C’est un joueur qui est toujours très bien placé pour recevoir le ballon. Quand on est en difficulté et qu’on donne le ballon à Léo, il est très rarement perdu. Et il déclenche très rapidement une attaque après", conclut Galtier.