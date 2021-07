PSG: pourquoi Rafinha ne joue pas depuis le début de la préparation

Malgré l'absence de nombreux internationaux, Rafinha n'a toujours pas joué en amical avec le PSG depuis le début de la préparation estivale. Le milieu brésilien est bien présent mais il souffre d'un problème musculaire.

La plupart des titulaires étant en vacances post-Euro ou post-Copa America, il aurait pu profiter des premiers matchs amicaux du PSG pour se montrer, et éventuellement gagner des points dans l'esprit du staff. Mais face au Mans mercredi dernier (4-0), puis contre Chambly samedi (2-2), Rafinha s'est illustré par son absence.

Non seulement le milieu brésilien n'a pas joué une seule minute, mais il n'était même pas dans le groupe retenu pour les deux rencontres, alors qu'il a pourtant entamé la préparation estivale à temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était diminué physiquement.

Encore absent mercredi ?

En fait, l'ancien Barcelonais a été victime d'une petite surcharge musculaire. Un pépin qui devrait même lui faire manquer le prochain match amical, mercredi soir face à Augsbourg à Orléans.

Arrivé à Paris en octobre 2020, et fréquemment utilisé par Thomas Tuchel, Rafinha a souffert du changement de coach durant la trêve hivernale, et avait dû se contenter de bouts de match en fin de saison dernière sous les ordres de Mauricio Pochettino, pour un total de 34 apparitions et 1.646 minutes de jeu en 2020-2021. L'international auriverde, sous contrat jusqu'en 2023, est régulièrement annoncé parmi les potentiels partants cet été.