Antonio Conte rêverait de prendre le banc du PSG à la place de Pochettino

Antonio Conte rêve d’entraîner le PSG la saison prochaine et affiche même sa confiance quant à la possibilité d’une collaboration avec le club de la capitale, révèle le Parisien ce vendredi. L’actuel coach de Tottenham l’aurait même fait savoir à des émissaires du Qatar.

On ne pourra pas reprocher à Antonio Conte d’afficher clairement ses ambitions. Ce vendredi, Le Parisien révèle que l’actuel coach de Tottenham rêve d’entraîner le PSG et qu’il affiche même sa confiance quant à la possibilité qu’un accord soit trouvé entre les deux parties. Selon le quotidien régional, l’ancien sélectionneur de l’Italie a fait part de ses envies aux salariés du Camp des Loges et à des émissaires du Qatar.

Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2023, Conte se verrait donc bien comme le successeur de Mauricio Pochettino, également passé sur le banc des Spurs, que très peu d’observateurs voient poursuivre du côté du PSG. En conférence de presse, cette semaine, le technicien argentin avait balayé une question sur son avenir. "J'ai encore une année de contrat, donc logiquement ce n'est pas une question de volonté mais une question contractuelle."

En concurrence avec Zidane?

Nommé sur le banc de Tottenham en novembre 2021 pour remplacer Nuno Espirito Santo, Conte, actuellement quatrième de Premier League avec les Spurs, ferait donc son entrée dans la danse pour l’éventuelle succession de Pochettino. Dans ce dossier, le nom qui revient le plus souvent est bien entendu celui de Zinédine Zidane.

Comme révélé par RMC Sport en février, le champion du monde 98, à qui le PSG aurait proposé un salaire mirobolant pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, continue d'attendre que le poste de sélectionneur des Bleus se libère. L'ancien Madrilène aurait même déjà éconduit plusieurs fois les dirigeants qataris.