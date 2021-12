PSG: Ramos forfait contre Monaco, Kimpembe aussi

Pour la réception au Parc des Princes de l’AS Monaco ce dimanche (à 20h45), le PSG devra une nouvelle fois composer avec des absents. Dans son point médical, le club de la capitale a annoncé les forfaits de Sergio Ramos et Nuno Mendes. Presnel Kimpembe ne sera pas de la partie non plus.

C’est avec une défense décimée par les blessures que le PSG recevra l’AS Monaco au Parc des Princes ce dimanche (à 20h45). En plus de Neymar et Julian Draxler qui ne seront pas de retour avant plusieurs semaines, les Parisiens ne pourront pas compter sur le défenseur central Sergio Ramos (35 ans) et le latéral gauche Nuno Mendes (19 ans).

Absent des terrains depuis sa première apparition en championnat lors de la victoire contre Saint-Etienne (1-3), l’Espagnol n’est toujours pas apte à reprendre la compétition: "Sergio Ramos va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine", fait savoir le club.

Sorti sur blessure cette semaine en Ligue des champions face à Bruges, le Portugais Nuno Mendes souffre lui d’une contusion au mollet et n’est pas disponible, comme mentionné dans le point médical: "Nuno Mendes restera en soins pendant les prochaines 48 heures suite à une contusion au mollet gauche."

Kimpembe incertain

Autre mauvaise nouvelle pour les Parisiens: l'absence de Presnel Kimpembe (26 ans) face aux Monégasques. Le leader du championnat a fait savoir que le titi parisien n’est pas en pleine possession de ses moyens: "Presnel Kimpembe est resté en soins ce matin pour des douleurs abdominales." L’entraîneur Mauricio Pochettino devra donc se creuser la tête pour composer sa ligne défensive.

Quant aux blessés de longue durée Neymar et Julian Draxler, des précisions ont été données sur leur cas. Le Brésilien "pousuit sa rééducation (…) Les derniers examens confirment la prudence initiale dans les délais de retour à l’entrainement (6-8 semaines)." Tandis que l’international allemand ne rejouera pas avant la fin de l’année: "Julian Draxler poursuit les soins en rééducation (…) son retour à l’entraînement étant prévu début janvier."