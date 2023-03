PSG-Rennes: Galtier pointe les nombreux forfaits pour expliquer le nouveau revers parisien

Après la défaite du PSG face au Stade Rennais, ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-2), Christophe Galtier s’est défendu en rappelant qu’il devait composer avec un effectif amoindri par de nombreuses absences.

Une arrière-garde très expérimentale. Christophe Galtier a dû composer avec un effectif largement diminué face au Stade Rennais, ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Privé de Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi, le coach du PSG a aligné une défense inédite, avec Danilo Pereira, Juan Bernat en axe droit et le jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans). Et les Parisiens se sont inclinés face aux joueurs de Bruno Génésio, au terme d’une prestation terne et poussive au Parc des Princes.

Après ce nouveau revers, le septième en 2023 (toutes compétitions confondues), Galtier a défendu l’implication de ses joueurs sur le terrain en conférence de presse. En soulignant l’importance des absents. "Si, mes joueurs ont tout donné. Ils ont donné ce qu’ils avaient, à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, voient huit joueurs absents et rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. On savait qu’on allait avoir un match difficile."

"Je ne suis pas inquiet"

"Sur l’entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques, a-t-il poursuivi. On avait une défense inexpérimentée, avec peu d’automatismes. On ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu’ils n’étaient pas investis. Ce n’est pas vrai. On peut comprendre que quand vous êtes menés 2-0 face à Rennes, que n’avez pas beaucoup d’autres options et qu’il manque beaucoup de joueurs, il peut y avoir un peu de résignation."

Interrogé sur son avenir, Galtier (sous contrat jusqu’en 2024) a préféré parler de ses ambitions pour les semaines à venir. Avec le onzième titre de l’histoire du PSG à décrocher, après avoir été éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. "Je ne me projette pas sur mon futur. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives."

"On sera quatre à l’entraînement"

Ce ne sera pas pour tout de suite. Alors que les internationaux vont maintenant rejoindre leur équipe nationale, Christophe Galtier et ses adjoints vont se retrouver face à un vestiaire quasi-vide au Camp des Loges, pour préparer la réception de l’OL dans deux semaines en L1 (le 2 avril).

"Pour travailler, on sera quatre à l’entraînement, a lâché sur Prime Vidéo l’entraîneur du club de la capitale, toujours en tête du championnat. Il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection et beaucoup qui sont blessés et qui ne seront pas disponibles pour le travail collectif lors de la première semaine. On va déjà faire en sorte de pouvoir récupérer les joueurs absents. Je pense à Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Carlos Soler… J’espère qu’on pourra avoir un effectif plus conséquent. En croisant les doigts pour que nos joueurs qui partent en sélection reviennent en forme sur un plan physique pour relancer ce qui sera un sprint".