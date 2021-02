PSG: Rothen estime que Neymar "ne doit pas changer son style de jeu" malgré ses blessures

Interrogé sur le cas Neymar, Jérôme Rothen a expliqué ce vendredi sur RMC que le Brésilien était le seul responsable de ses nombreuses blessures. Mais il pense que l’attaquant ne doit pas changer son style de jeu, et continuer d'être percutant et provocateur.

Parce que Neymar se blesse souvent et longtemps, certains pointent du doigt l’hygiène de vie de l’attaquant parisien. "Il n'y a pas d'autre responsable que lui quand tu te blesses autant", a tranché ce vendredi Jérôme Rothen dans son émission "Rothen Régale".

De son côté, Mauricio Pochettino a fermement défendu la star brésilienne en conférence de presse avant le match face à Nice: "Neymar est l’un des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde. C’est quelqu’un de très professionnel, qui montre chaque jour un engagement très important envers le club. Après 40 jours passés ici, on a la chance de le connaître et de voir ses qualités humaines et professionnelles".

Pour l’entraîneur parisien, l’hygiène de vie du Brésilien n’est pas à blâmer. Pour lui, la réponse se trouve plutôt dans la cadence imposée par le calendrier: "Neymar n’est pas le seul à être blessé. Di Maria est blessé aussi, comme d’autres joueurs, et pas seulement à Paris. Arrêtons de cibler les joueurs individuellement, de se focaliser sur un seul joueur, il faut plutôt penser à l'accumulation des matchs", a poursuivi l'Argentin.

"Il n’a pas besoin de se réinventer"

Pour d’autres, Neymar est victime de blessures fréquentes car il est particulièrement ciblé par les joueurs adversaires. L’attaquant de 29 ans doit-il alors faire évoluer son jeu? "Sur le terrain, Neymar est un joueur de provocation, un joueur percutant, fantastique et il ne doit pas changer son style de jeu !", a répondu Jérôme Rothen sur RMC.

"A 29 ans, il n’a pas besoin de se réinventer. C’est une référence mondiale, il doit continuer à faire ce qu’il fait. Il se nourrit du chambrage et de la provocation. Sur certains matchs, quand le PSG n’est pas à son avantage, peut-être qu’il est trop dans la provocation, mais sur les gros matchs, il prend des coups et il les accepte. Je n’ai jamais vu Neymar sortir du terrain et dire que les coups qu’ils avaient pris étaient inacceptables. Il accepte tout ça et c’est pour ça que je ne veux pas qu’il change", a poursuivi l’ancien du PSG.

Touché à l’adducteur gauche mercredi contre Caen en Coupe de France (1-0), Neymar ne sera pas apte pour le 8e de finale aller face au Barca mardi en Ligue des champions (sur RMC Sport). Un nouveau rendez-vous manqué pour le Brésilien.