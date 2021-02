Barça-PSG: sans Neymar, Marquinhos mise sur le "collectif"

Au micro de France Bleu, Marquinhos a réagi au forfait de Neymar, qui s'est ajouté à celui de Di Maria, pour le huitième de finale aller de Ligue des champions du PSG contre le Barça. Pour le capitaine parisien, le club doit surmonter l'épreuve en s'appuyant sur son collectif.

Comme son entraîneur, Marquinhos a publiquement exprimé sa déception de ne pas pouvoir jouer le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça sans Neymar ni Angel Di Maria, tous deux blessés. "Ce sont deux joueurs importants, on reconnaît les qualités qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont de décider un match", a-t-il déclaré jeudi au micro de France Bleu Paris. Mais le capitaine brésilien a fait passer un message, en assurant que l'équipe pouvait très bien s'en sortir sans ses deux vedettes.

"Le foot, c'est un jeu collectif. Tu as besoin d'une équipe, d'un collectif, plus que d'un joueur ou l'autre", a lancé Marquinhos. "Il va falloir s'en sortir sans eux. On a besoin de cette victoire et de faire un bon match. Et c'est ce qu'on va faire", a-t-il ajouté en conclusion.

Pochettino espère récupérer Neymar avant le 10 mars

Si, à la radio espagnole, Mauricio Pochettino a déclaré garder un maigre "espoir" de pouvoir compter sur Neymar lors du match retour prévu le 10 mars, le diagnostic médical communiqué par le PSG suscite bien moins d'optimisme. À cause de cette "lésion du long adducteur gauche" contractée lors de la victoire 1-0 en Coupe de France contre le SM Caen, le n°10 est annoncé indisponible pour quatre semaines, ce qui couvre en théorie la date du deuxième rendez-vous.

"C'est dommage, pas seulement pour le terrain, mais aussi pour ce qu'il transmet sur le terrain. C'est un joueur fondamental pour nous", a en tout cas déclaré l'entraîneur argentin sur l'antenne d'Onda Cero.