PSG: Ruiz, Soler, Vitinha… Galtier défend les recrues face aux abondantes critiques

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a défendu trois de ses recrues estivales, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Vitinha, face aux nombreuses critiques dont elles font l’objet ces dernières semaines en raison de leur apport limité.

Christophe Galtier se savait attendu sur plusieurs fronts en conférence de presse ce vendredi, trois jours après la déconvenue face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions. S’il a reconnu traverser une période difficile (cinq défaites en 12 matchs depuis la fin de la Coupe du monde, dont trois consécutives), l’entraîneur est monté au créneau pour défendre les recrues de l’été dernier fortement critiquées pour leur très faible apport.

Un temps d’adaptation historiquement "plus long" au PSG pour les joueurs étrangers

"Je vois les remarques, a-t-il répondu. Porter le maillot du PSG est difficile, encore plus quand vous êtes étranger et quand vous êtes arrivés tardivement. L’histoire du Paris Saint-Germain montre que des très grands joueurs ont eu un temps d’adaptation beaucoup plus long que ce que les gens pouvaient estimer. Ça ne date pas d’un an, c’est l’histoire du PSG. Il y a l’importance du club, le poids de ce maillot, l’environnement, la ville qui font que des joueurs mettent un certain temps, encore plus quand ils sont étrangers et qu’ils sont arrivés à la fin (du mercato, ndlr)."

À l’exception de Renato Sanches (régulièrement blessé), il a expliqué la situation de chacun des quatre autres renforts de l’été dernier. "Je vais être très précis, a-t-il ajouté. Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés les derniers, très tardivement. Ils ont eu du retard dans tous les domaines, la préparation, l’adaptation, le logement et mettent un certain temps à trouver leur niveau. Et on parle de joueurs internationaux. À l’inverse, Vitinha, qui est dans une période difficile comme l’équipe, tout le monde avait son nom à la bouche durant les trois premiers mois. Et je vous ai tous relus. On peut intégrer qu'on ait un coup de moins bien à un certain moment pour plein de raisons, comme la Coupe du monde."

"Mukiele n’a eu aucun problème pour s’adapter, il est chez lui"

"Par contre, dans un article qui est sorti (sur les recrues), on ne parle pas de Nordi Mukiele, conclut-il. Pourquoi vous ne parlez pas de Nordi Mukiele? Parce que c'est un Parisien qui connaît le championnat de France (avec Montpellier) et qui n’a eu aucun problème pour s’adapter et s’intégrer, il est chez lui. On ne peut pas mettre tous les maux de la Terre sur la tête des recrues. Vitinha a été à un très grand niveau, il est moins bien. Mukiele s'est intégré très rapidement parce qu'il est parisien et français. Il est arrivé chez lui, il a mis ses meubles, il a revu papa, maman, ses frères et sœurs. Il connaît la ville et l’environnement. On ne peut pas mettre tous les maux de la Terre sur la tête des recrues dans cette mauvaise série."