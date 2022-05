PSG: saison réussie pour le club sur le plan financier

Au niveau financier, le Paris Saint-Germain boucle une saison record. Le club de la capitale va dépasser les 650 millions d’euros de revenus sur la saison 2021-2022 et prévoit même 700 millions d’euros au budget 2022-2023.

Financièrement, le PSG a réussi sa saison. Alors que les hommes de Mauricio Pochettino vont jouer leur dernier match de l’exercice ce samedi au Parc des Princes contre Metz (38e journée de Ligue 1, 21h), RMC Sport s'est procuré les chiffres du très bon bilan financier du club de la capitale. Paris va dépasser les 650 millions d’euros de revenus sur la saison 2021-2022 et prévoit même 700 millions d’euros au budget 2022-2023.

· Sponsoring: le coup de boost grâce à Messi

Le sponsoring a progressé de 13% par rapport à la saison 2020/2021, avec plus de 300 millions d’euros de revenus. Le club a signé cette saison 10 nouveaux partenaires (Gorillas, Crypto.com, Autohero, GOAT, Smart Good Things, Infinity Water, Dior, Geekvape, PlayBetR, AJE), et trois supplémentaires pour les sections foot féminin, e-sport et handball.

L’arrivée de Lionel Messi, l’été dernier, a logiquement boosté le montant des partenariats. Par exemple, le montant du deal Crypto.com a doublé entre le début des négociations et l’arrivée du génie argentin. À noter que, même avec un nouveau sponsor maillot qatari, les revenus qatariens ne représenteraient qu’environ 20% des revenus du club.

· Merchandising: le club bat son record

Avec plus de 57 millions d’euros cette saison, le club bat son record en matière de revenus merchandising. Le chiffre d’affaires de la saison précédente (41M€) a été dépassé à mi-saison et la progression est de 40%.

Le PSG a vendu plus d’un million de maillots, mieux que n’importe quel autre club dans le monde. Les ventes de maillots représentent cependant moins de 50% des recettes merchandising, puisque le PSG est particulièrement performant sur le lifestyle et les collections type entraînement.

· Billetterie, droits TV et autres: petite baisse des recettes TV à cause de la Ligue des champions

Le PSG a battu son record de revenus “jour de match” avec une hausse de 42% par rapport à 2019-2020, soit 131 M€. Il bat son record de rétention d’abonnés avec près de 98% de taux de renouvellement des abonnements. Plus de 20.000 personnes sont désormais sur la liste d’attente des abonnés.

Au niveau des droits TV, le club enregistre une baisse globale des recettes liées aux droits TV avec l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions. Les droits nationaux sont en légère hausse avec 50 millions d’euros pour la saison actuelle.

Enfin, Paris a enregistré 20 millions d’euros de revenus “autres” correspondant aux séminaires, aux concerts ainsi qu'à la section handball et foot féminin. À noter une multiplication par sept des revenus de l’activité séminaire, avec une prévision de croissance de 25% pour la saison 2022/2023.