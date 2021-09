PSG: Sergio Rico évoque l'intense concurrence au poste de gardien à Paris

Relégué au poste de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico prend son mal en patience. Dans une interview accordée au magazine Panenka, le portier espagnol décrit la concurrence au poste au PSG, qui semble se faire en bonne intelligence.

Sergio Rico est encore là. Dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes avant le coup d'envoi de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais (2-1), c'est bien lui, et non pas Keylor Navas, qui subissait l'entraînement des Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, alors que Gianluigi Donnarumma se préparait à disputer son deuxième match de Ligue 1.

Relégué numéro 3 - voire numéro 4 puisqu'il ne fait pas partie de la liste parisienne pour la C1 au contraire d'Alexandre Letellier - dans la hiérarchie des gardiens depuis l'arrivée du portier italien, Rico continue donc de jouer un rôle au sein de l'effectif parisien. Après avoir pensé à un départ cet été, l'Espagnol de 28 ans, qui faisait office de doublure de Navas ces deux dernières saisons, a finalement décidé de rester à Paris.

Une "situation compliquée"

Mais depuis cinq matchs, donc, c'est des tribunes qu'il assiste aux rencontres du club de la capitale. Une "situation compliquée", comme il l'a expliqué dans un entretien accordé au magazine espagnol Panenka et publié lundi. "Dans tous les cas, l'objectif numéro 1 est que l'équipe parvienne à atteindre ses objectifs et que tout aille pour le mieux, dans le bon sens".

La réelle concurrence a donc lieu pour le poste de numéro 1. Au vu du statut de Donnarumma, meilleur joueur du dernier Euro, et du niveau de performances affiché par Navas ces dernières saisons à Paris, Rico ne devrait pas disputer beaucoup de matchs cette saison. Le gardien espagnol a tout de même accepté d'évoquer le duel qui existe entre l'Italien et le Costaricain.

"Keylor est une personne incroyable"

"ll y a une concurrence très saine, chacun connaît très bien son rôle, explique Rico. (...) Nous cherchons tous à ramer dans le même sens. Quel que soit celui qui joue, nous devons être contents. L'important, c'est que les résultats suivent." Pour le moment, la gestion du poste par Mauricio Pochettino en ce début de saison n'a pas créé trop de remous.

Et vu les propos de Rico sur la personnalité de Navas, une transition avec Donnarumma pourrait s'envisager en douceur: "Je suis ami avec Keylor qui est une personne incroyable. Si comme gardien il est bon, comme personne il est l'est autant voire plus. C'est un bon ami et cela rend la concurrence plus facile à vivre." Cela ferait un souci de moins pour Pochettino, accusé de tous les maux depuis qu'il a décidé de sortir Messi lors du choc face à l'OL dimanche soir.