PSG: le point sur les pistes pour Rico et Areola

Le PSG, qui compte de nombreux gardiens sous contrat, essaye notamment de placer Sergio Rico et Alphonse Areola.

C’est l’embouteillage. Au PSG, le poste de gardien est très, très fourni, avec l’arrivée cet été de Gianluigi Donnarumma, MVP de l’Euro qu’il a remporté avec l’Italie, les retours de prêts d’Alphonse Areola et Marcin Bulka, la prolongation d’Alexandre Letellier et même les signatures de premiers contrats professionnels pour les jeunes Mathyas Randriamamy et Lucas Lavallée. Avec Keylor Navas, Sergio Rico, Denis Franchi et Garissone Innocent, qui vient d’être prêté, le compteur est monté jusqu’à dix gardiens. Alors, qui va partir ?

Rico, ce ne sera pas Lille

Doublure de Keylor Navas depuis deux ans, Sergio Rico (27 ans) a reculé dans la hiérarchie. Le PSG espère donc lui trouver une porte de sortie. Mais ce ne sera pas Lille. Si le champion de France s'est montré intéressé, l'Espagnol ne rejoindra pas le Nord de la France. Les dirigeants du LOSC ne sont pas allés plus loin que la prise d'informations. Le PSG espère toujours au moins prêter le gardien espagnol, quitte à prendre une grande partie de son salaire en charge. Outre le LOSC, Nice, Grenade Valence, Brest, Besiktas et peut-être même Rennes sont à la recherche d’un gardien cet été.

Areola, ça négocie toujours

Prêté la saison dernière à Fulham, relégué en Championship, Alphonse Areola (28 ans) pourrait lui retourner en Premier League. Les négociations se poursuivent entre West Ham et le PSG pour le champion du monde 2018, mais le club anglais prend son temps car il se sait on position de force. David Moyes, le manager des Hammers, avait le Polonais Lukasz Fabianski (36 ans) comme titulaire la saison dernière. Voudra-t-il pouvoir compter sur un gardien supplémentaire pour la reprise de la Premier League le 15 août à Newcastle ? Ça arrangerait sans doute le PSG.