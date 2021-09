PSG-OL: "Pochettino a fait une grave erreur en sortant Messi" selon Rothen

Jérôme Rothen ne comprend pas pourquoi Mauricio Pochettino a décidé de remplacer Lionel Messi lors du match entre le PSG et l’OL, ce dimanche au Parc des Princes (2-1). Dans "Rothen s'enflamme" ce lundi sur RMC, il a déploré ce choix de l'entraîneur parisien.

Tout le monde ne parle que de ça. Plus que de la tête de Mauro Icardi, du penalty litigieux obtenu par Neymar ou de la prestation de Lucas Paqueta. Mauricio Pochettino a décidé de remplacer Lionel Messi à un quart d’heure de la fin du match entre le PSG et l’OL, ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (2-1). Après s’être plaint des genoux, l’attaquant argentin a fait savoir à son staff qu’il pouvait continuer. Le score était alors de 1-1. Mais Pochettino a décidé par précaution de sortir sa star de 34 ans, qui n’a pas du tout apprécié et l’a fait savoir. Une scène qui a terni sa grande première au Parc des Princes sous le maillot rouge et bleu.

"Il y a eu une incompréhension totale. On l’a vu, Lionel Messi voulait rester sur le terrain, explique Jérôme Rothen ce lundi sur RMC, dans "Rothen s'enflamme". Pochettino a pris sa décision en son âme et conscience. Là où je trouve que c’est complétement déplacé de la part de Pochettino, c’est qu’il n’a jamais été comme ça avec les autres stars de l’équipe. Depuis qu’il est arrivé, que ce soit Neymar ou Mbappé, il les a toujours laissés sur le terrain, même quand ils étaient mauvais. Il les a toujours protégés. En termes de statut et d’aura, Messi est bien supérieur à Neymar et Mbappé. On parle de Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète foot, peut-être toutes générations confondues."

"Pochettino s’est planté sur ce coup"

"Quand tu l’as dans ton effectif, tu te dois de le gérer comme le meilleur joueur du monde, poursuit l’ancien milieu de terrain parisien. Avec tout ce que ça représente. Il a un statut particulier. Il faut éviter des incompréhensions avec ton top joueur, surtout dès sa première titularisation au Parc des Princes. C’est une grave erreur de Pochettino, il aurait dû le laisser sur le terrain. Je ne sais pas à quoi il a joué. Est-ce qu’il a voulu marquer son territoire? Je n’espère pas, parce que là, il est complétement fou. Tu vas te mettre ton meilleur joueur à dos. Ça laisse des traces, ce genre d’événement-là. Et l’image est terrible. Pochettino s’est planté sur ce coup."

Un avis que ne partage pas du tout Eric Di Meco. "Je voudrais avoir la liste des joueurs qui ont le droit de sortir dans ce cas, ironise notre consultant et ancien défenseur de l’OM. Pochettino a fait du gagnant-gagnant en sortant Messi. Il a envoyé un message à son vestiaire en montrant qu’il n’y a pas de statut, ce qui lui était reproché jusqu’ici. C’est lui le patron et en plus, il va chercher la victoire avec ses changements, en faisant entrer Icardi. J’ai envie de lui dire bravo. Les joueurs doivent respecter l’entraîneur".